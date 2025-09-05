Doble orden de alejamiento de 200 metros para los dos hermanos que intentaron atropellar a una persona en Mérida

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha acordado una orden de alejamiento para los dos jóvenes detenidos por el atropello a un peatón en la barriada emeritense de San lázaro en la madrugada del pasado miércoles. La causa sigue abierta por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tras efectuar la Policía Nacional las detenciones por homicidio en grado de tentativa después del atropello leve.

Comparecer en el juzgado

Los detenidos han pasado a disposición judicial este viernes, 5 de septiembre, y el juez ha acordado para los dos la medida de libertad con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX). Asimismo, el juez ha acordado la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicar con ella para los dos investigados por los mencionados hechos.

Abogado de los acusados

Los hechos fueron puestos en conocimiento por el 112 Extremadura. El suceso ocurrió sobre las 05.50 de la madrugada en la avenida de las Comunidades y resultaron heridos leves tres personas, dos ellas fueron trasladadas al hospital emeritense, pero anteriormente se había producido una reyerta por un motivo de celos en una caseta del recinto ferial, según ha confirmado a este periódico el abogado de los acusados, Fernando Cumbres. Aunque no trascendió que el conductor del vehículo se diera a la fuga, "fue así".

El jurista sostiene que su cliente no abandonó el lugar ni prestó auxilio a las víctimas por haber causado el accidente, sino que lo hizo porque "huía" de las propias personas a las que atropelló. Según su relato de los hechos, su representado y su hermano habían pasado la noche en el ferial emeritense, donde habían tenido varios encontronazos con un grupo de jóvenes, entre ellos los dos atropellados.

De vuelta a su casa, "los hermanos estacionaron su coche en la avenida de Las Comunidades, ya que residen en el entorno, y fue entonces cuando vieron como las personas con las que habían mantenido el enfrentamiento se abalanzaban contra ellos "con palos, cuchillos y destornilladores", apunta.

Para tratar de esquivarlos, se volvieron a montar en el vehículo, pero, según la versión de Cumbres, uno de los presuntos agresores golpeó la ventanilla y la fracturó, por lo que "ante el miedo insuperable" que sintió, el conductor inició la marcha, llevándose por delante a los dos jóvenes. Tras abandonar el coche, decidió llamar al 112 y acudir voluntariamente a comisaría, donde fue detenido por los agentes, finaliza el letrado.