Mérida colocará otros seis radares para controlar la velocidad y desvela las ubicaciones

La cuenta atrás para la activación de los dispositivos para el control de seguridad vial en diversas calles emeritenses encara su recta final. El Ayuntamiento de Mérida ha ejecutado el proyecto integral de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que incluye la instalación de seis nuevos radares de última generación, que ahora están en fase de preparación y pruebas técnicas. Las cabinas han sido ubicadas en los siguientes puntos: Emérita Augusta, Luis Jacinto Ramón García, Suárez Somonte, Los Milagros, Ruta de la Plata y Lusitania, principales arterias de la ciudad que concentran un alto volumen de tráfico.

Concienciar a los conductores

Esta distribución busca optimizar el control en accesos clave y zonas de gran circulación, con el fin de reducir la velocidad media de los vehículos y prevenir accidentes. De forma complementaria, se han instalado 12 radares pedagógicos en distintos puntos de la ciudad. Estos dispositivos no tienen carácter sancionador, pero muestran de manera visible y en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos. Su finalidad es concienciar a los conductores sobre el cumplimiento de los límites de velocidad, fomentar la conducción responsable y reducir la siniestralidad. Además, al contribuir a moderar la velocidad media y mejorar la fluidez del tráfico, estos radares pedagógicos ayudarán también a la disminución de las emisiones contaminantes derivadas de la circulación en la capital regional, alineándose con los objetivos de la ZBE.

Autobuses urbanos

Nueve de estos equipos se han instalado en autobuses urbanos, con el objetivo de detectar automáticamente a los vehículos que estacionan de forma indebida en las paradas. Los tres equipos restantes están en coches patrulla de la Policía Local, desde los cuales los agentes pueden detectar infracciones de estacionamiento indebido en cualquier enclave de Mérida.

Entrada en vigor

Estos sistemas permiten una vigilancia dinámica en movimiento, incrementando notablemente la capacidad de control y la eficacia de la actuación policial. Los dispositivos embarcados son capaces de reconocer matrículas y generar evidencias automáticas, que posteriormente se integran en los sistemas policiales de gestión de sanciones, o que garantiza la trazabilidad del procedimiento y facilita la labor de los agentes. La entrada en vigor de estos sistemas se producirá una vez que la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones sea aprobada de manera definitiva en sesión plenaria. La ciudadanía será informada puntualmente de su puesta en funcionamiento, así como de las condiciones de aplicación de la normativa, para garantizar la máxima transparencia en el proceso, ha manifestado el ayuntamiento de la capital regional.