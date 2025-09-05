Ferias de Septiembre 2025
Sanguijuelas del Guadiana desborda extremeñismo y locura total en una Mérida abarrotada
La capital extremeña se rinde a los pies del grupo de rock del momento
La noche del 4 de septiembre de 2025 ha quedado graba a fuego en la memoria de los Sanguijuelas del Guadiana. Miles de personas cantaron las canciones de la joven banda extremeña en el concierto de Mérida (Feria de Septiembre). Una suma de emociones y mucho extremeñismo que, por espacio de una hora y media, llevaron la locura total a la plaza de España.
Ambiente especial y mágico
Fue un espectáculo perfecto en la que los artistas y el público lo dieron todo, creando un ambiente especial y mágico. Con su poderosísimo directo, los chavales de Casa de Don Pedro hicieron que vibrase el céntrico espacio en el que sin duda, durante largo tiempo, será uno de los espectáculos más recordados de las fiestas emeritenses. Muy buena puesta en escena y, sobre todo, poderosa interpretación de una banda que sabe que cada show es una obra de arte única. Y más cuando se juega en casa. A los fans de Sanguijuelas del Guadiana se sumaron también los curiosos, jóvenes y mayores, para ver en directo al grupo de rock del momento en España. Antes de este increíble concierto, la gente pudo disfrutar de la música de la cacereña Cecilia Zango. Las dos actuaciones recibieron el fuerte aplauso de una Mérida entregada al talento musical extremeño.
