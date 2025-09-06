Concierto en la plaza de España
La noche más flamenca y rumbera de la Feria de Mérida
Vecinos y visitantes disfrutaron con la música del grupo 'A Bailar X Rumbas'
Mérida
Mérida es una ciudad increíble. Por todo lo que ofrece. Pandillas de amigos y familias disfrutaron ayer de la noche más flamenca de la Feria de Septiembre con la actuación del grupo 'A Bailar X Rumbas'. Los artistas actuaron ante un público entregado (menos afluencia que en los dos días anteriores) cantaron y bailaron con su música. Además, el espectáculo estuvo marcado por canciones muy conocidas, en los que la banda consiguió crear un ambiente con mucho arte. Había una alegría infinita en la plaza de España y llamó la atención el entusiasmo con el que las personas más mayores vivieron el concierto. Otro buen espectáculo. Y todo esto, en la capital extremeña. Merecía la pena escucharlos y verlos en directo.
Las fotos del concierto
