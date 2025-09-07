En la Puerta de la Villa
Vips se prepara para abrir sus puertas en Mérida
Así lo anuncian varios carteles ubicados en el negocio
Fue una sucursal bancaria (la antigua Caja Madrid). Y desde dentro de poco pretende ponerse de moda como nuevo restaurante de la capital extremeña. Vips abrirá muy pronto su negocio de la Puerta de la Villa. Así lo anuncian varios carteles ubicados en la puerta y los cristales del negocio. La hostelería emeritense sigue dando síntomas de una excelente salud y prueba de ello será la subida de persiana de la cadena especialista en hamburguesas, sándwiches, tortitas, costillas...
Pronto será una realidad
El Grupo Vips es un grupo de restauración de implantación nacional -aunque también tiene establecimientos en Portugal- que gestiona franquicias como Vips, Vips Smart, Ginos o Starbucks, entre otras afamadas marcas de restaurantes y establecimientos de hostelería. No ha trascendido la fecha de apertura del local, pero muy pronto será una realidad.
