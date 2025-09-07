Ferias de Septiembre 2025
Mérida vive la calle al calor de la fiesta y llena el centro hasta la bandera
Un contagioso ambientazo se extendió por la plaza de España, Arco Trajano y recinto ferial
En Mérida, sábado y feria siempre han combinado muy bien. La ciudad vive la calle al calor de la fiesta. Eso es algo innegable. El centro se llenó de un contagioso ambientazo y se extendió también al recinto ferial. La festividad emeritense no viene con un manual de cómo vivirla. Cada uno puede elegir el tamaño del vaso y dónde llenarlo. Ya sea en bares o casetas. Desde la tarde-noche la plaza de España contó una gran animación con un espectáculo de música de loS 90 y los 2000.
Días intensos
Los tragos continuaron por las discotecas, pubs y casetas. La capital extremeña apuró ayer la diversión al máximo y esta noche la Feria de Septiembre llega a su fin. Han sido unos días intensos en los que se ha contabilizado mucha asistencia de público. Mayores, jóvenes, niños y niñas se lo han pasado de lo lindo. Aún no hay datos oficiales, pero es probable, a razón de las sensaciones de los hosteleros y comerciantes, que haya sido una muy buena edición. Aún así, se pueden hacer cientos de análisis distintos de cualquier elemento y de las actividades programadas, pero si hay que destacar algo de esta feria, sin duda alguna, es el acierto del concierto multitudinario de los Sanguijuelas del Guadiana. Mérida está más viva que nunca.
Las imágenes del concierto
