Famosos por la capital extremeña
El chef José Andrés y Manuel Carrasco sucumben a los cantos de sirena de Mérida
El afamado cocinero muestra su admiración por la ciudad
El afamado chef José Andrés y el cantante Manuel Carrasco estuvieron este pasado domingo en la capital extremeña. Así lo plasmó el artista andaluz con una fotografía publicada en una historia de su cuenta de Instagram. Hay que destacar que Carrasco tuvo el día anterior un concierto en Don Benito y aprovechó la ocasión para reunirse con su buen amigo asturiano.
30 años de matrimonio
El cocinero se dejó ver en compañía de su esposa y los dos pudieron disfrutar de los encantos de Emérita Augusta. "¡Celebrando 30 años de increíble matrimonio con mi esposa, viajando por España en nuestra nueva luna de miel! Como hemos hecho tantas veces, ¡conduciendo sin saber dónde comeremos o dormiremos! Esto es en Mérida, un hermoso pueblo que todo el mundo debería visitar, especialmente durante la Fiesta Mayor...". Es el mensaje que colgó José Andrés en sus redes sociales, junto con varias imágenes en el que se le ve con el amor de su vida y saboreando la gastronomía emeritense.
Millones de seguidores
Hay que tener presente que la magia de Mérida se extiende más allá de nuestras fronteras, alcanzando grandes dimensiones por todo el mundo, ya que ambos con sus publicaciones han descubierto la ciudad a sus millones de seguidores en internet.
