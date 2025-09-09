Nuevo espacio cultural
El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y estará listo a finales de 2026
La reforma del histórico edificio tendrá un coste de 3.585.104 euros y un plazo de ejecución de 12 meses
No ha sido un camino sencillo, pero el desenlace de la historia llega a su fin. La empresa Ferrovial Construcción S.A. ha sido la adjudicataria del contrato para convertir el Mercado de Calatrava de Mérida en el Museo de la Historia y Arqueología de la cMérida por un importe de 3.585.104 euros y un plazo de ejecución de 12 meses desde la firma del acta de replanteo. Esta reforma supondrá "un tractor de la economía emeritense", al tratarse de un museo que será "referente", tanto para los visitantes como para los vecinos, ha destacado el ayuntamiento. La construcción y remodelación del edificio será financiada con los fondos europeos 'Next Generation', a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno central, mediante una asignación directa al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Estará concluida a finales de 2026 y, tras ello, se procederá a realizar la musealización en la que ya trabaja el Consorcio, que será el que lo gestione.
Palabras de Osuna
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha dicho este martes que, tras la festividad del Día de Extremadura "comienza la recta de final de legislatura, en la que el gobierno municipal del Ayuntamiento de Mérida está decidido a acometer todos los compromisos electorales con los que se presentó a las elecciones municipales de 2023". De este modo, ha sostenido Rodríguez Osuna, les permitirá "culminar numerosos proyectos importantísimos para la localidad", entre los que ha mencionado el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, la finalización del proyecto de plataformas únicas y el museo.
21 siglos de historia
El proyecto del museo fue adjudicado al arquitecto Ángel Hernández Espada, quien también asumirá la dirección de obra del mismo. Las instalaciones planteará un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales, que adentrarán al visitante en la evolución urbanística de Mérida y los eventos históricos que la motivaron.
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena
- Cuenta atrás para La Noche en Blanco 2025, así se prepara Badajoz
- ¿Dónde se puede aparcar para acudir a la Noche en Blanco de Badajoz?
- La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño
- Fallece Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de Santa Engracia de Badajoz durante 25 años
- Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz
- El incendio de una vivienda obliga a evacuar un edificio de Badajoz