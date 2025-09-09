Día de Extremadura
Un ejército de bicis y el mejor concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba en Mérida
Ciclistas de todas las edades toman las calles
Se trata de uno de los eventos deportivos de referencia de los que se celebrá en Mérida. La ciudad volvió ayer a ser tomada por un ejército de bicicletas gracias a la celebración del Día de la Bicicleta, que coincidió con la festividad de la región y que reunió durante el mediodía a numerosos ciclistas de todas las edades que participaron en un interesante recorrido por las calles de la capital extremeña. El buen tiempo animó a la participación de los emeritenses, especialmente de las familias.
Deporte y salud
Los padres acompañaron a sus hijos en una cita que une el deporte, la salud y el fomento de un vehículo que cada vez tiene más peso en las localidades. La jornada se completó por la noche con el concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. El grupo no tardó en fusionarse entre el público asistente para disfrutar de un show con mucho poderío en un espacio único.
