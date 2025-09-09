Vuelven los atascos hasta finales de octubre al puente de la A-5 en Mérida debido a unas obras

Vuelven los atascos al puente de la autovía en la capital extremeña. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras de sustitución de las juntas de dilatación de los viaductos sobre el río Guadiana en el kilómetro 342,500 de la A-5 en Mérida (Badajoz) con una inversión de 1.415.000 euros (IVA incluido). En un comunicado, ha explicado que "en aras de garantizar las seguridad de trabajadores y usuarios" de las 00:00 horas de este martes hasta, previsiblemente, el 3 de octubre, se producirá un corte de la calzada derecha sentido Badajoz entre los kilómetros 341,6 y 343,2. Tras la finalización de los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación en esta calzada, a partir de las 00:00 del próximo 6 de octubre se producirá el corte de la calzada izquierda sentido Madrid, entre los km 341,6 y 343,2, que durará hasta el 30 de octubre.

Tercer carril interior

"En ambos casos, los periodos de ejecución de las obras pueden verse reducidos siempre y cuando el desarrollo de las obras lo permita", ha apuntado el Ministerio. Así, "para asegurar la fluidez del tráfico de la calzada cortada", durante dichas afectaciones se dejará habilitado el tercer carril interior de la calzada contraria para permitir su paso, permitiendo así el tráfico en sentido Badajoz como a Madrid. El conjunto de la obra contempla realizarse en dos fases independientes y sucesivas en el tiempo, cuyos trabajos en cada una consisten en la sustitución de las juntas de dilatación del viaducto.