El suceso se produjo a las 10.00 horas
Cuatro heridos por un choque entre dos coches en la zona de obras del puente de la A-5 de Mérida
Los afectados han tenido que ser trasladados al hospital
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició ayer los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación en el puente de la A-5 de Mérida. Y estos ya están ocasionando los primeros quebraderos de cabeza a los conductores con retenciones, ya que en la mañana de este miércoles cuatro personas han resultado heridas tras colisionar por alcande dos coches. El accidente ha tenido lugar sobre las 10.00 horas y los ocupantes de los vehículos han tenido que ser trasladados al hospital emeritense, según han confirmado fuentes policiales. Para atender a los afectados, se han movilizado varias ambulancias, agentes de la Guardia Civil, bomberos y equipos de limpieza y señalización de carreteras.
Precaución
Los servicios de tráfico han pedido precaución a toda la gente que viaje por esta zona de la A-5. Hay que resaltar que desde este pasado martes hasta, previsiblemente, el 3 de octubre, se producirá un corte de la calzada derecha sentido Badajoz entre los km 341,6 y 343,2 del viaducto. Tras la finalización de las obras en esta calzada, a partir de las 00:00 del 6 de octubre se producirá el corte de la calzada izquierda sentido Madrid, entre los km 341,6 y 343,2, que durará hasta el 30 de octubre.
