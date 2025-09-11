Festividades en la capital extremeña
Mérida repite festivos locales de cara al 2026: Emerita Lvdica y Santa Eulalia
El 21 de mayo y el 10 de diciembre
El Gobierno local ha hecho oficial la aprobación de los festivos para Mérida de cara al año 2026 y serán los mismos que este 2025. El ayuntamiento de la capital extremeña ha manifestado que las fechas elegidas son el 21 de mayo, jueves, por Emerita Lvdica, fiesta de Interés Turístico Regional, y el 10 de diciembre, miércoles, por la patrona, Santa Eulalia. En las tres últimas ediciones de la fiesta de recreación de la época romana, que ha contado con una jornada festiva, ha aumentado notoriamente la participación de la gente en los eventos programados, así como la mejor distribución de las actividades.
Economía y tradiciones
El otro festivo local será, como viene siendo tradicional, el día de la patrona, una festividad que es fija en el calendario de la ciudad. Así, se continúa con el compromiso del Gobierno municipal de aportar por festivos que redunden en la economía, generen empleo y dinamicen el sector comercial y hostelero, sin olvidar las tradiciones, como es el caso de la Mártir.
- Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo
- El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica
- Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz
- Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha
- Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz
- El acusado de consultas 384 veces datos clínicos de familiares en Badajoz: 'Lo hice porque me lo pedían