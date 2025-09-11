La ONCE galardona en Mérida a la solidaridad extremeña

El Grupo Social ONCE en Extremadura ha otorgado esta tarde sus Premios Solidarios 2025, en un acto que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida. Entre los premiados, se han encontrado la Fundación Ruy López, el programa ‘Piensa diferente’, de Onda Cero Badajoz, Isabel Rolán Merino, Nutrisens y el Ayuntamiento de Pinofranqueado. Estos galardones han reconocido el compromiso y la solidaridad de la región para la integración e inclusión de las personas con discapacidad.

Deslumbrante gala de premios de la ONCE en Mérida. / Javier Cintas

Autoridades

La ceremonia ha contado con la participación del consejero general de la ONCE y consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro; la presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín; el delegado del Gobierno de España en Extremadura, José Luis Quintana; la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, el delegado de la Once en Extremadura, Fernado Iglesias; el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, entre otras autoridades políticas y civiles de la comunidad autónoma. La gala ha sido muy emocionante y emotiva.