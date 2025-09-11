Premios Solidarios 2025
La ONCE galardona en Mérida a la solidaridad extremeña
Entre los premiados, se han encontrado la Fundación Ruy López, el programa ‘Piensa diferente’, de Onda Cero Badajoz, Isabel Rolán Merino, Nutrisens y el Ayuntamiento de Pinofranqueado
El Grupo Social ONCE en Extremadura ha otorgado esta tarde sus Premios Solidarios 2025, en un acto que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida. Entre los premiados, se han encontrado la Fundación Ruy López, el programa ‘Piensa diferente’, de Onda Cero Badajoz, Isabel Rolán Merino, Nutrisens y el Ayuntamiento de Pinofranqueado. Estos galardones han reconocido el compromiso y la solidaridad de la región para la integración e inclusión de las personas con discapacidad.
Autoridades
La ceremonia ha contado con la participación del consejero general de la ONCE y consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro; la presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín; el delegado del Gobierno de España en Extremadura, José Luis Quintana; la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, el delegado de la Once en Extremadura, Fernado Iglesias; el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, entre otras autoridades políticas y civiles de la comunidad autónoma. La gala ha sido muy emocionante y emotiva.
- Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo
- El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica
- Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz
- Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha
- El acusado de consultas 384 veces datos clínicos de familiares en Badajoz: 'Lo hice porque me lo pedían
- Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz