La papelería Don Papel, el comercio que resiste en el centro de Mérida

A lo largo de los años, Don Papel Mérida se ha convertido en todo un referente del comercio de la capital extremeña. Manuel Vigario y su socia abrieron el negocio hace casi tres décadas en la céntrica calle Delgado Valencia. La mujer de Vigario, Carmen Pilar Martínez, después de haber trabajado durante mucho tiempo junto a su marido, hoy es quien regenta el local, que desde hace tres años se encuentra en la calle Juan Dávalos. Llama la atención su escaparate lleno de figuritas.

Aumento de ventas

A ella le encanta la atención al público y también pelearse con la impresora. El establecimiento está especializado en hacer fotocopias, además de la venta de material escolar y de oficina, teniendo muy presente los juguetes y muñecos de colección. “Fue un exitoso negocio en antaño y qué maravillosos recuerdos. Ahora ha cambiado la cosa bastante con las grandes superficies e internet, pero Don Papel resiste en el centro de la ciudad. Además, estos días se nota que aumentan las ventas con la vuelta al cole e institutos y también de los universitarios”, ha explicado Martínez a El Periódico Extremadura.

Fotocopias

La mayoría de las personas que entran a la papelería son conocidas. Es más, Carmen Pilar las atiende en numerosas ocasiones por su nombre. Muchas veces acierta antes que el propio cliente lo que van a querer llevarse (calculadoras, bolígrafos, mochilas, rotuladores, cuadernos, archivadores...). Está más que preparada. Una habilidad que ha conseguido con los años de oficio, y que le ha hecho perder la cuenta del número de fotocopias realizadas a tantísimos emeritenses.