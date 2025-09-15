Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto reivindicativo

Aparece pintado con la bandera de Palestina el toro de Osborne en Mérida

Aparece pintado el toro de Osborne en la entrada de Mérida con la bandera de Palestina.

Aparece pintado el toro de Osborne en la entrada de Mérida con la bandera de Palestina. / Cedida

Carolina León

Mérida

Las manifestaciones a favor de Palestina en el conflicto con Israel han llegado hasta los lugares más insólitos, y en la capital autonómica no ha sido para menos.

La conocida silueta del toro de Osborne, ubicado en la entrada de Mérida, ha aparecido pintado hoy con la bandera de Palestina.

Una acción que suma a las múltiples manifestaciones a favor del pueblo palestino contra Israel que se han protagonizado en la ciudad de Mérida.

Hace una semana, durante el acto de la entrega de las Medallas por el Día de Extremadura, decenas de personas se agolparon a las puertas del Teatro Romano para protestar por Gaza y otras cuestiones regionales como los incendios, el cierre de Almaraz o la defensa de la Sanidad Pública.

