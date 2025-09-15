El nuevo ciclo Adiccine de Mérida ofrecerá siete largometrajes en versión original

Los amantes del séptimo arte en versión original están de suerte. Arranca hoy en Mérida 'Adiccine', un nuevo ciclo de cine que contará con la exhibición de siete proyecciones de reconocidos largometrajes a nivel nacional e internacional: 'Sorda', de Eva Libertad, que se estrena hoy y a la que le seguirán 'La buena letra', de Celia Rico, 'Sirât, trance en el desierto', de Òliver Laxe, 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, 'Better Man', de Michael Gracey, 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia, y 'Romería', de Carla Simón.

Todas las proyecciones se realizarán en los Cines Victoria, salvo la película 'Better Man', que se llevará a cabo en el Teatro María Luisa, puesto que forma parte de la segunda edición del Festival de Cine y Música de Mérida 'Cine Beat'.

Complementar la oferta cultural de la ciudad

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, presentó la pasada semana la programación de la actividad, en el marco del XXXVII Ciclo Cine Club Forum, acompañado por dos de los representantes de la asociación cultural Cine Club Forum de Mérida, Ángel Briz y David Garrido.

Durante su intervención, reconoció el trabajo llevado a cabo para que este proyecto pionero, ADICCINE, impulsado por la Asociación de Distribuidores Cinematográficos Independientes y financiado por el Ministerio de Cultura, se "materialice y amplíe la oferta cultural de la ciudad a través de un cartel que hará las delicias de los aficionados al cine".

Asimismo, el delegado destacó que con el inicio de este primer ciclo de cine, Mérida entra en el "mes del cine y del flamenco" que viene a complementar a la del cine comercial.

Acercar el cine a la sociedad

Por su parte, Ángel Briz subrayó que este nuevo ciclo de cine, que "coincide con el ciclo XXXVII del Cine Club Forum", pertenece a un programa que tiene como objetivo acercar el cine independiente de calidad a la sociedad española, "sobre todo a las zonas rurales", al tiempo que mostró su deseo de que, en el caso de Mérida, "este proyecto tenga continuidad".

Por otro lado, David Garrido resaltó que este programa "es distinto al resto de ciclos" puesto que incluye exclusivamente cine español. De este modo, indicó que se trata de largometrajes estrenados en el primer semestre del año, pero que aún no se han proyectado en Mérida, a excepción de una, por lo que "es una gran oportunidad para todos los emeritenses".

Películas preseleccionadas para los Óscar

Asimismo, subrayó que, en la medida de lo posible, todas las proyecciones se proyectarán en versión original subtitulada (VOSE) para que sean "más accesibles".

Además, señaló que los largometrajes 'Sorda', 'Sirât, trance en el desierto' y 'Romería son las tres películas preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar 2026. Finalmente, invitó a toda la ciudadanía emeritense a "disfrutar de las películas en su medio habitual, el cine".

Horarios y entradas

Este ciclo de cine pionero se llevará a cabo desde hoy, 15 de septiembre hasta el 27 de octubre en los Cines Victoria y el Teatro María Luisa.

Cada película tendrá dos pases, uno a las 18.30 horas y otro a las 21.00 horas y las entradas, con un coste de 5 euros, se pueden adquirir en las taquillas de los Cines Victoria y en la web: https://festivalcinemerida.com