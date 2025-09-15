El PP de Mérida alerta de que el "desinterés" del gobierno local está llevando a la feria "al borde de la desaparición"

El portavoz del PP de Mérida, Santiago Amaro, ha advertido de que el "desinterés" y la "falta de proyecto" del gobierno local del PSOE está llevando a la Feria "al borde de la desaparición".

Así, ha lamentado la "decadencia" y "deterioro progresivo" experimentados a su juicio por la Feria de Mérida 2025 al haber contado con "menos contenido, menos participación y menos alma".

"Este año ha quedado demostrado, más que nunca, que la dejadez, la falta de proyecto y el desinterés del equipo de gobierno socialista están llevando a la feria al borde de la desaparición tal y como la conocíamos", ha expresado Amaro, quien ha afirmado que, a pesar de los anuncios del equipo de gobierno, se siguen detectando "graves deficiencias" en accesibilidad, con "zonas con grava, explanadas sin asfaltar y ausencia de itinerarios adaptados que impiden el acceso de personas con movilidad reducida".

Además, ha criticado que este año han desaparecido los puestos de artesanía, "un elemento que siempre ha aportado identidad, tradición y riqueza cultural a las fiestas" en Mérida.

"No entendemos cómo se puede eliminar este espacio sin ninguna alternativa real, ni explicación oficial", ha expresado, al tiempo que ha señalado que "si el espacio no estaba adaptado para los puestos itinerantes no se entiende cómo, días después, se permite la instalación, en esa misma zona, y en horario nocturno, del tradicional mercadillo de Mérida".

Ofrecer una programación plural para todos los emeritenses

De este modo, el PP ha remarcado su apuesta por recuperar tradiciones que han formado parte del "alma" de la Feria de Mérida, como la celebración de espectáculos taurinos, que año tras año han sido "ignorados" por el equipo de gobierno local.

"No se trata solo de defender una tradición con arraigo en Mérida, sino de ofrecer una programación plural que respete y represente a todos los emeritenses", ha apuntado. Asimismo, otro de los síntomas "claros de decadencia", a juicio del PP, es la "reducida presencia de visitantes a mediodía en el Ferial, la escasa presencia de casetas y la huida de algunas de ellas antes de que finalizaran los siete días festivos".

Modelo para incentivar el recinto ferial

"Es incomprensible que, mientras todas las actividades del resto del año se concentran en el centro de la ciudad, no se incentive a los hosteleros y empresarios locales a participar activamente en la feria", ha apuntado el portavoz, quien ha añadido, además, que el fomento del ambiente festivo solo por el centro de la ciudad "castiga a la ciudadanía que vive en la zona, quien soporta ruidos excesivos, aglomeraciones y ocupaciones de calles, además de menos posibilidades de aparcamiento".

Así, ha propuesto que se impulse un modelo que fomente la instalación de casetas por parte de hosteleros y entidades locales en el recinto ferial, devolviendo así la "vida" a un espacio que, "en estas fechas, debería ser el epicentro de la celebración".

Compromiso de inversión

Por otro lado, también ha lamentado la "escasa" acogida que ha tenido uno de los proyectos "estrella" del gobierno local, la caseta joven, "lugar que ha competido directamente con la organización de otros eventos para jóvenes en el Paseo de Roma". El PP considera que se trata, por tanto, de una inversión "inútil" cuando entra en "colisión" con la celebración de conciertos en la zona centro impulsados por el propio ayuntamiento.

Asimismo, ha reclamado que el gobierno municipal cumpla "de una vez por todas" con su compromiso de inversión en el recinto ferial, "una promesa que arrastra desde hace años y que nunca se ha materializado", ha apuntado. En la misma línea, el PP entiende que no se puede seguir "improvisando año tras año" con instalaciones "provisionales y sin una visión de futuro".

También ha reprochado que hasta el PSOE haya celebrado su comida de feria "fuera del ferial", "una prueba más del abandono del recinto ferial es que el propio PSOE no eligió este lugar para la celebración de la comida en Mérida a la que estaba convocado el partido, alejándose de la zona que debería ser el corazón de celebración durante estos días", ha aseverado.

Crítica al "silencio" del gobierno local

Esto, ha indicado, contrasta con la decisión tomada por el Partido Popular, quien ha optado por celebrar su tradicional comida en la Caseta Municipal y "llenar, a mediodía, un espacio referente del recinto, demostrando compromiso con la Feria de Mérida como espacio de encuentro y participación".

Finalmente, el PP considera "llamativo" el "silencio" del propio equipo de gobierno local sobre la Feria 2025. "Pero si algo resume el fracaso de esta edición de la feria es el silencio del propio equipo de gobierno, que ni siquiera ha salido a hacer una valoración pública", ha criticado.

"Resulta llamativo que, teniendo al equipo de gobierno más populista que ha tenido esta ciudad, ahora callen cuando hay que dar la cara y explicar por qué cada año la feria tiene menos contenido, menos participación y menos alma", ha subrayado finalmente el PP, que defiende que "Mérida merece una feria viva, digna y con identidad".