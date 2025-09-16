El día que Mérida agrandó su legado

Hace 115 años, el 17 de septiembre de 1910, el arqueólogo y erudito emeritense Maximiliano Macías y el madrileño José Ramón Mélida iniciaban las primeras excavaciones arqueológicas en Mérida, comenzando así un proceso que culminaría con la puesta en valor del rico patrimonio arqueológico de la ciudad.

Ahora, su legado se celebra como parte de su historia y, por ello, el Templo de Diana de Mérida acogerá este miércoles 17 de septiembre una conferencia sobre evolución humana a manos del paleontólogo Juan Luis Arsuaga, codirector de Atapuerca y la proyección de un corto documental sobre la historia del Instituto de Arqueología de Mérida con motivo del IX Día de Maximiliano Macías, cuya casa familiar ha acogido la sede del IAM desde su fundación. Una conmemoración que servirá , además, como acto central del vigesimoquinto aniversario del IAM.

Papel de la infancia en la evolución humana

La jornada arrancará con la conferencia ‘Sueños rotos: la infancia perdida de la humanidad’, en la que Arsuaga abordará el papel de la infancia y la preadolescencia en la evolución humana a través los fósiles de individuos que murieron antes de alcanzar la edad adulta.

«Unos restos que revelan no solo las causas de muerte o las dificultades de supervivencia en épocas remotas, sino también las huellas de los anhelos truncados, los vínculos sociales y las posibilidades de desarrollo que quedaron sin cumplirse», incidió el instituto en nota de prensa.

A su juicio, será una invitación a reflexionar sobre cómo la vulnerabilidad de los más jóvenes y su cuidado han marcado la trayectoria de la especie, hasta el punto de constituir uno de nuestros rasgos definitorios. La jornada finalizará con un concierto a cargo del grupo cacereño Swing Ton Ni Son.

25 aniversario del IAM

Este año la celebración coincide con el vigesimoquinto aniversario del instituto (centro mixto del CSIC y la Junta de Extremadura), con actividades que comenzaron en marzo y se extenderán a finales de año.

«Este aniversario supone la consolidación definitiva e institucional del IAM en la ciudad, como pone de manifiesto el inicio de las obras del convento de las Freylas, que constituirá la nueva sede del instituto», recalcó el director del instituto, Pedro Mateos.

A la inauguración acudirán, además de Mateos, el alcalde de la ciudad de Mérida, Antonio Rodríguez; el presidente de la Fundación Caja Badajoz, Emilio Vázquez; la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel de Puerto; el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, José María Martell; y la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera.