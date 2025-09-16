La Guardia Civil detiene a un vecino de Alange que quería vender cocaína en las fiestas del pueblo

Un vecino de Alange ha sido detenido por la Guardia Civil por un supuesto delito de tráfico de drogas, en concreto cocaína, en las proximidades del recinto ferial de este municipio durante las fiestas patronales. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado domingo, cuando agentes de la Benemértia, en colaboración con Policía Local, observaron la "actitud sospechosa" de un hombre en las proximidades del recinto ferial, en una zona de afluencia de jóvenes en el trascurso de las fiestas.

Papelinas de cocaína y billetes. / GUARDIA CIVIL

Vehículo

Una vez identificado, se trataba de un vecino del pueblo, que mostró una "actitud nerviosa y esquiva" ante la presencia policial, por lo que realizó una inspección superficial tanto de sus pertenencias como del vehículo que conducía, donde localizaron ocultas en un monedero 13 papelinas de cocaína ya preparadas para su venta. Además de la droga intervenida, hallaron 100 euros en billetes de diverso valor, distribuido por diferentes compartimentos del turismo, según ha informado la Benemérita. Con las pruebas incriminatorias, la Guardia Civil detuvo a este hombre y lo trasladó a dependencias oficiales, donde se le instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito contra la salud pública al traficar con drogas. Unas diligencias que, junto a la persona detenida, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Mérida.