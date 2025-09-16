ADIF
La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
Los vecinos dispondrán de un nuevo itinerario para facilitar un acceso más rápido que une el centro y los barrios de La Corchera y Los Milagros
La conexión entre la estación ferroviaria de Mérida con la calle Camino Viejo de Mirandilla (inmediaciones del Polígono Industrial Albarregas) será muy pronto una realidad. La pasarela elevada que es casi como un pequeño puente cruzará las vías del tren. No ha sido una tarea fácil su colocación (comenzó el pasado lunes y todo apunta a que mañana estará terminada), pero se trata de un gran acierto que transformará la fisonomía urbana. ADIF se encuentra estos días instalando la estructura que permitirá el paso seguro de peatones y ciclistas, así como de unir ambos puntos de la capital extremeña.
Fondos europeos
En la visita a las mencionadas obras durante esta mañana, el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha aprovechado para presumir de la nueva infraestructura que cambiará la localidad: "Con esta pasarela peatonal, los vecinos dispondrán de un nuevo itinerario peatonal y ciclista para facilitar un acceso más rápido que une el centro y los barrios de La Corchera y Los Milagros, ubicados en la Zona Norte. Esta actuación, que tiene un importe de más de dos millones de euros, está financiada con fondos europeos de recuperación gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento de Mérida y la Junta en el 2022".
Imágenes de las obras
