Nueva imagen en el Templo de Diana de Mérida para proteger sus muros romanos

Todo aquel que haya paseado desde ayer por las inmediaciones del Templo de Diana habrá podido comprobar que el muro romano que cerraba la plaza donde se encuentra el histórico monumento ha sido protegido con una serie de estructuras metálicas. El Concorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha acometido la colocación de los materiales para preservar y custodiar los citados restos arqueológicos. La intervención responde a la doblenecesidad de conservación del patrimonio y mejora del uso ciudadano del espacio, según explicó este pasado jueves la institución en sus redes sociales.

Banco improvisado y temporal

El coste económico de esta actuación ronda los 20.000 euros (IVA incluido). En post de Facebook, el organismo que dirige Félix Palma indicó que "actualmente, parte de este muro romano queda expuesto a la intemperie en los patios del edificio contemporáneo que lo rodea. El uso frecuente del mismo como banco improvisado, junto con la acción de agentes atmosféricos (lluvia, viento, sol...), ha acelerado su deterioro, con aparición de líquenes, musgos y erosión superficial".

Estructuas metálicas protegiendo el patrimonio romano. / Alberto Manzano

Madera tecnológica

"La solución planteada consiste en estructuras metálicas galvanizadas, con revestimiento en madera tecnológica, que se apoyan en el terreno sin alterar la piedra original. Estas piezas actúan como cubiertas protectoras del muro y, a su vez, incorporan bancos accesibles para el descanso de los usuarios, especialmente en zonas de sombra bajo el soportal del edificio contemporáneo. Los materiales elegidos, modernos y claramente diferenciados de los restos arqueológicos, cumplen con los principios establecidos por las cartas internacionales de conservación del patrimonio. Además, las estructuras son desmontables, lo que permitirá futuras labores de mantenimiento sin afectar al muro", manifestó el Consorcio emeritense.

Templo de Diana. / Alberto Manzano

Críticas

Fondenex ha reaccionado instando al Concorcio de la Ciudad Monumental de Mérida la retirada inmediata de las estructuras metálicas sobre los muros del recinto que rodean el Templo de Diana, denominado témenos. "La visión no puede ser más horrible: unos muros de la época romana, que delimitaban el recinto sagrado, ocultados bajo unas enormes estructuras metálicas que no permiten su contemplación diáfana. Lo realizado incumple la legislación vigente en materia de protección del patrimonio histórico artístico y arqueológico, ya que no se permiten construcciones o estructuras que dificulten o impidan la contemplación de los monumentos, como el Templo de Diana y su témenos", ha señalado la asociación en un comunicado.

Denuncia

En el escrito, Fondenex ha asegurado que ya ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, exigiendo que se tomen cartas en el asunto y en base a las actuaciones de ésta, valorará ir a los tribunales por atentado contra el patrimonio cultural. "Estos restos arqueológicos se puede proteger de muchas formas, pero no precisamente ocultándolo. Tampoco vale que los huecos de las estructuras dispuestas lleven cristales. Es la peor solución posible, pues se facilitará la celebración de botellones y la colonización del espacio por indigentes", ha finalizado.