Que no paren los conciertos
Vuelve el Acerock, el festival más roquero y heavy de Mérida, con la banda Easy Rider y la voz de Leo Jiménez
La cita musical regresará al Acueducto de Los Milagros el primer fin de semana de octubre
La música no para en Mérida. Los apasionados extremeños del rock y del heavy están de enhorabuena. El Acueducto de Los Milagros acogerá los días 3 y 4 de octubre la séptima edición del VII Festival Acerock, que contará con la actuación de la legendaria banda Easy Rider y de una de las mejores voces del heavy metal, Leo Jiménez. Easy Rider cerrará la jornada del viernes, que incluye el tradicional concurso de bandas de rock, en el que competirán Okultos, Mind Traveller, Koven y No Soul.
Más conciertos
La jornada del sábado arrancará con Leo Jiménez y continuará con la actuación de reconocidas bandas como Ópera Magna, los portugueses Godark, Hijos de Overón, Darkness Bizarre y el grupo ganador del concurso de bandas. El secretario de la Asociación Acero Mérida, Miguel González 'Barry' ha señalado que "poco a poco" este evento musical va obteniendo "una mayor visibilidad", no solo a nivel nacional, sino también internacional. Prueba de ello, ha asegurado, son "los 242 grupos, muchos procedentes de países latinoamericanos como México y Venezuela, que se han presentado al concurso de bandas", de las que se han seleccionado cuatro. Por us parte, el edil de Cultura, Antonio Vélez, ha destacado que se trata de "una cita ineludible para los amantes de la música rock y heavy metal", por lo que se convierte en "un gran atractivo" para la ciudad.
