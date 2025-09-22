Fervor por la patrona
Empieza el trecenario en honor a Santa Eulalia, una de las citas más esperadas de Mérida
Estos son todos los datos del culto religioso
Con la recta final del mes de septiembre llega uno de los cultos religiosos más esperados y más importantes de la capital extremeña, la celebración del trecenario en honor a la Mártir Santa Eulalia (patrona de Mérida). La cita ha comenzado hoy, lunes 22 de septiembre, y continuará hasta el próximo 4 de octubre de este 2025 con tres ejercicios: el primero a las 09.30, el segundo a las 19.30 y el tercero a las 20.30 horas. El 5 de octubre tendrá lugar el popular besamanos y al día siguiente se llevará a cabo la emblemática misa por todos los hermanos difuntos de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia.
Devoción infinita
Durante la celebración, la imagen de Santa Eulalia se ubicará en el presbiterio de la basílica emeritense. Volverá a su sitio tradicional al día siguiente después de que termine la citada eucaristia. La devoción de los vecinos de Emérita Augusta por su patrona, la Mártir, es inagotable e infinita. Esto se refleja cada año a través de los numerosos actos que se desarrollan en torno a la alcaldesa perpetua, los cuales consiguen aglutinar a un nutrido número de fieles que acuden a profesarle su fe.
