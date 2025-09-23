Suceso en el Camino Gamero de Guareña
Trasladado al Hospital de Mérida un joven de 15 años herido tras sufrir un accidente con un quad
El menor tuvo que ser atendido por una fractura
Un adolescente de 15 años resultó ayer herido en un accidente de quad registrado cerca de las 20.00 de la tarde en Guareña, a su paso por el Camino Gamero, lugar hasta el que se trasladó el personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES) que al llegar a la zona comprobó que el menor presentaba una fractura, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital de la capital regional, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.
Guardia Civil
Por causas que se desconocen, el joven motorista sufrió un percance mientras conducía el vehículo. Al lugar del incidente también se personaron varios agentes de la Guardia Civil en un coche, que instruyeron las diligencias correspondientes.
- Sorprenden al piloto de un dron cerca del Aeropuerto de Badajoz realizando tratamientos de cultivos
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: 'Menores de 12 años acaban tirados por el suelo
- Los jóvenes de la Vera Cruz transforman la calle San Juan de Badajoz para la procesión del XV aniversario de la Consolación
- La Alcazaba se convertirá en un gran zoco durante Almossassa 2025
- Detenidas ocho personas tras una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz
- El mercadillo como terapia al basurazo