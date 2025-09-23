Política municipal
El PP exige la dimisión del alcalde de Torremejía después de ser condenado por agredir a dos vecinos
Los populares extremeños han subrayado la indignación del partido y han suspendido de militancia a Francisco Trinidad Peñato
Ya hay reacción oficial del Comité de Derechos y Garantías del PP de Extremadura con respecto al caso de Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía, tras ser condenado por agredir a dos vecinos en el ayuntamiento. Los populares extremeños, han confirmado este martes en un comunicado, que se ha acordado la apertura inmediata de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia del regidor. El Partido Popular ha señalado que considera de "extrema gravedad" los hechos atribuidos a Trinidad, que "en ningún caso representa los valores, principios ni la forma de actuar de esta organización".
Valores democráticos
Estos comportamientos, ha añadido, son "absolutamente incompatibles" con el compromiso ético y el comportamiento que la formación exige a todos sus representantes y afiliados. Por ello, el PP de Extremadura también exige la dimisión inmediata de sus cargos públicos y de representación. Así ha reafirmado su "compromiso con la transparencia, la ejemplaridad y la defensa de los valores democráticos, y actuará con firmeza frente a cualquier conducta que los pongan en entredicho".
Los hechos
Los hechos mencionados que pesan sobre los hombros de Francisco Trinidad, ocurridos hace dos años y denunciados por dos residentes de la localidad pacense han quedado probados por la Justicia, que ha dado la razón a los afectados. Por ello, el PSOE local ha reclamado al primer edil que dimita y en caso de no producirse, demanda al conjunto de la corporación municipal que "actúe con responsabilidad para garantizar la estabilidad y la imagen institucional del pueblo de Torremejía".
