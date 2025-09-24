Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocho millones de euros para modernizar y para aumentar el tirón del Parador de Mérida

El resto de paradores extremeños también recibirán una cifra millonaria para su mantenimiento y rehabilitación

Parador de la capital extremeña.

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Una buena noticia para terminar septiembre. El Parador de Turismo de Mérida acometerá una reforma integral, que contempla la modernización del edificación, con actuaciones en sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética y confort, a lo que se destinará unos ocho millones de euros. El primer paso de esta intervención es la licitación, antes de final de año, del proyecto de asistencia técnica de la reforma y de redecoración integral del establecimiento, que garantizará y potenciará su identidad histórica. Según ha informado Paradores, así lo ha detallado la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, tras una reunión institucional mantenida en el ayuntamiento emeritense con su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

Un momento de la reunión.

Paradores extremeños

En Extremadura, los paradores recibirán una inversión de más de 20 millones de euros para su renovación y la puesta en valor de su patrimonio Estas obras se enmarcan en el plan de transformación que se está llevando a cabo para su centenario en 2028, con la reforma de más del 50% de la red gracias a una inversión histórica de más de 250 millones de euros.

