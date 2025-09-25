Mérida aprueba de forma inicial el Plan de Movilidad Urbana Sostenible sin la unanimidad del pleno

La transformación de la ciudad ha dado un paso clave este jueves. El pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado de forma inicial el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que ha contado con los votos a favor del PSOE y Unidas por Mérida, la abstención del PP y XMérida, y el rechazo de Vox. Un plan que, según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Felipe González, es "una herramienta fundamental para transformar la ciudad, priorizando el bienestar colectivo y la equidad social", tras lo que ha apuntado que la "esencia del plan" reside en su visión de futuro, que busca un sistema de transporte que sea "un referente por su eficacia, eficiencia y sostenibilidad, logrando un equilibrio entre los modos de transporte".

Ciudad de los 15 minutos

Según ha señalado González, "el plan se distancia del modelo tradicional centrado en el coche" y se alinea con el concepto de la "ciudad de los 15 minutos", donde los desplazamientos clave pueden realizarse a pie o en bicicleta, mejorando la calidad de vida de toda la población. De esta forma, su enfoque no sólo se centra en infraestructuras, sino que también reconoce el factor humano como "crucial para lograr un cambio de mentalidad hacia un modelo más perdurable, social y económico".

Pleno del Ayuntamiento de Mérida en una imagen de esta mañana. / Javier Cintas

Sanciones administrativas

Por otro lado, también ha apuntado a la imperativa legal para su elaboración y actualización, ya que la Ley 7/2021, establece la obligatoriedad de que los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y que esta se articule a través de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. "El incumplimiento de esta ley conlleva importantes consecuencias, como la pérdida de subvenciones e incluso sanciones administrativas, como ya ha ocurrido en otras ciudades españolas", ha destacado el delegado de Seguridad Ciudadana. Además, ha añadido que la nueva Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en trámite parlamentario, refuerza esta obligación y promueve la creación de un Sistema Nacional de Movilidad donde las administraciones locales tendrán un "papel relevante", tras lo que ha valorado que el plan de Mérida "anticipa esta normativa, creando un marco que coordina y dirige actuaciones futuras", ha manifestado Felipe González.

Movilidad peatonal

En concreto, el documento propone un conjunto de actuaciones que fomentan una movilidad más activa, el transporte público y la seguridad vial, "con un enfoque claro en el beneficio social y ambiental". Así, las principales líneas estratégicas incluyen la movilidad activa y Vehículos de Movilidad Personal, con el objetivo de incentivar los desplazamientos a pie y en bicicleta; la renovación de la flota de vehículos de transporte público, incluyendo la electrificación para reducir las emisiones, así como la gobernanza y participación ciudadana, que propone la creación de un Foro de Movilidad. También, entre otros "aspectos positivos", ha apuntado que prioriza la movilidad peatonal, ciclista y el transporte público, y destaca la inclusión.

Nueva toma de posesiones

En definitiva, González ha señalado que el Plan de Movilidad Sostenible de Mérida "sienta las bases para una movilidad más justa, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente, promoviendo un cambio cultural que beneficie a toda la comunidad", y se ha mostrado convencido de que "va a mejorar la vida de la gente". Finalmente, cabe destacar que en el pleno también han tomado posesión Sofía Gómez, como nueva edil del PP, y Montserrat Josefina Girón, como concejala de Por Mérida.

Toma de posesión de la nueva edil. / Javier Cintas