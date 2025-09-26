Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mérida se tiñe de azul por el Día de las Personas Sordas

Diversas asociaciones han celebrado esta jornada con la lectura de un manifiesto y la iluminación de algunos monumentos de la ciudad este color

Lectura del manifiesto por el Día de las Personas Sordas en Mérida.

Lectura del manifiesto por el Día de las Personas Sordas en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Carolina León

Mérida

Mérida se tiñe de azul para conmemorar el Día Internacional de las Personas Sordas. Representantes de la Federación Extremeña de Discapacitados Auditivos Padres y Amigos del Sordo (FEDAPAS) y la Asociación de Discapacitados Auditivos De Badajoz y Provincia (ADABA) han celebrado esta jornada con la lectura de un manifiesto y la iluminación de algunos monumentos de este color.

Al acto, que ha tenido lugar hoy en la Plaza de España, han asistido también el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, además de alumnos y alumnas del C.E.I.P. Trajano de Mérida.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Accesibilidad, Susana Fajardo, asisten al acto por el Día de las Personas Sordas.

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Accesibilidad, Susana Fajardo, asisten al acto por el Día de las Personas Sordas. / Ayuntamiento de Mérida

Apoyo y acompañamiento

En este sentido, la delegada ha subrayado la importancia de "seguir apoyando y acompañando a las entidades" que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de apoyo y atención a las personas con discapacidad auditiva y a sus familias.

También ha recordado que el Ayuntamiento de Mérida implementa en todas sus actividades y eventos "las medidas de apoyo necesarias para que las personas con discapacidad puedan acceder y participar de manera igualitaria" así como "ejercer su derecho de ciudadanía plena".

Por su parte, la gerente de ADABA, Isabel Rodríguez, ha destacado que la entidad se encuentra "en pleno crecimiento" y ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida la cesión de un local en la ciudad, lo que "nos permite decir que, después de 30 años, la asociación tiene sede propia".

450 asociados en la provincia

Asimismo, ha señalado que, según los últimos datos de los que dispone esta entidad, Extremadura cuenta con "unas 25.000 personas con discapacidad auditiva", de las que "450 están asociados a ADABA", que presta sus servicios en el conjunto de la provincia de Badajoz.

Esta asociación, ha indicado el consistorio en nota de prensa, tiene como fin mejorar la vida de personas con discapacidad auditiva y promover el "desarrollo de la lengua oral" a través de los diferentes servicios de apoyo y atención especializada, como la atención temprana y la habilitación funcional, sensibilizando también a la sociedad sobre la inclusión y la igualdad de oportunidades.

