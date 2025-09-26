El Museo Romano de Mérida inicia este domingo los conciertos del programa MusaE

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida dará comienzo a los conciertos dentro del programa 'MusaE Música en los Museos Estatales'.

La pianista Irene Palencia será la encargada de ofrecer la primera actuación, que tendrá lugar este domingo en la nave principal del Museo de Mérida a las 12.30 horas.

La joven interpretará un amplio repertorio de artistas de música clásica como Muzio Clementi, Cristoph Gluck, Claude Debussy, Mel Bonis, Cecile Chaminade, Fanny Hensel, Clara Schumann y Kaija Saariaho.

Sobre la artista

Irene Palencia Mora (1999) empezó a estudiar piano en el Conservatorio Jacinto Guerrero (Toledo) y continuó sus estudios de Enseñanzas Superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 2022, se graduó en Filología Hispánica (mención en Literatura española) por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becada por la Comunidad de Madrid para realizar su Máster de Piano en la Academia Liszt (Budapest) con László Borbély y András Kemenes.

Su inquietud política respecto al mundo de las artes la llevó a cursar el programa Erasmus Mundus in Gender and Women’s Studies en la Universidad de York (Reino Unido) y la Universidad de Bolonia (Italia). En 2023, recibió la beca 'Aula Blas Cabrera', otorgada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Combina su labor como intérprete con la investigación, siendo miembro del grupo PoeMAS (UNED), que estudia las relaciones entre poesía y música. Ha publicado artículos sobre estudios de género en el arte en revistas como Cultivate (University of York) y Sextant (University College Dublin).

45 conciertos hasta marzo del próximo año

Mediante el programa MusaE, organizado por el Ministerio de Cultura, los Museos Estatales acogerán, de septiembre de este año hasta marzo de 2026, un total de 45 conciertos que ofrecerán un recorrido musical tan amplio y diverso, abarcando desde la música clásica hasta el folk, y desde el flamenco hasta el jazz o el rap.