Cultura y ocio
La Sala Trajano de Mérida retoma este sábado su actividad con un espectáculo sobre espías
'Inteligencia' de Aran Dramática, escrita y dirigida por Eugenio Amaya y protagonizada por María Luisa Borruel y Quino Díez, abre la programación del último trimestre del año
Carolina León
La Sala Trajano de Mérida retoma la actividad escénica en este último trimestre de este año con un cartel que incluye más de una veintena de propuestas de teatro, música, danza, clown, cine, espectáculos familiares y talleres formativos.
La primera cita tendrá lugar este sábado a partir de las 20.30 horas con la representación 'Inteligencia', un montaje de Aran Dramática, escrita y dirigida por Eugenio Amaya y protagonizada por María Luisa Borruel y Quino Díez.
El drama se adentra en el oscuro mundo de los servicios de inteligencia españoles, escenificando un enfrentamiento entre amistad y lealtad al Estado tras una filtración peligrosa, según ha indicado la Junta de Extremadura en nota de prensa.
Entradas
Las entradas para este espectáculo se pueden reservar en el correo salatrajanomerida@gmail.com y retirarse en la taquilla el sábado de 18:30 a 20:30 horas. Existe descuento del 50 por ciento aplicable a las personas que presenten carnet de estudiante o carnet joven europeo, a pensionistas, familias numerosas y personas en desempleo, ha informado.
Con una sólida trayectoria, Aran Dramática es referente nacional por su repertorio que une reflexión crítica y modernidad escénica, y por su presencia regular en festivales y premios teatrales de primer nivel. Ha sido candidata a los premios Max en dos ediciones sucesivas: en 2014, por 'Anomia'; y en 2015, por 'Coriolano'.
Tres talleres
Además, este trimestre, como novedad, este espacio escénico abrirá sus puertas a la formación con tres talleres: 'Vive la música-De la idea al escenario', 'Diseñar para la cámara' y 'Cine con causa', que combina creación audiovisual y reflexión social.
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez