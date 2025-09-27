El éxito de La Noche de los investigadores en el Templo de Diana de Mérida: georradares, mosaicos y ciberseguridad

El histórico Templo de Diana de Mérida se convirtió este viernes en un punto de encuentro de ciencia y tecnología durante la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, evento que reunió a más de 300 personas entre público asistente y voluntariado. Organizada por el Centro Universitario de Mérida (CUM), esta iniciativa acerca la investigación científica a la sociedad, fomentando las vocaciones científicas en los jóvenes y apoyando el desarrollo tecnológico y cultural de la ciudad.

La agenda incluyó once talleres gratuitos con temáticas muy diversas, este año con la participación del Instituto de Arquelogía de Mérida (IAM) en su 25 aniversario. Los asistentes disfrutaron de actividades que combinaron patrimonio, arqueología y tecnología, con el apoyo del IAM-CSIC en el uso de georradar para exploración arqueológica, y la creatividad tradicional en la elaboración de pinturas naturales, cerámica y mosaicos. También se ofrecieron talleres tecnológicos en ingeniería, telecomunicaciones y ciberseguridad, con el apoyo del FabLab Mérida para la construcción de dispositivos.

Los más relevantes

"El objetivo es fomentar esas vocaciones de esos jóvenes y de esos niños que en el futuro quieran ser investigadores y lo más importante es que las personas que hacen los talleres son investigadores, aquellos que están en las aulas o en los laboratorios, que ese día hacen el esfuerzo de montar un stand de cara al público y para poder comunicar lo que hacen y así sembrar esa semilla que haga que el día de mañana los jóvenes quieran ser investigadores", explica el director del CUM, Pedro José Pardo.

Entre los talleres científicos más relevantes destacaron los impartidos por la Universidad de Évora, que presentó sistemas inteligentes de optimización solar centrados en la innovación para energías renovables y eficiencia energética, y otro taller de la iniciativa europea EU-GREEN, que abordó la optimización de sistemas solares fotovoltaicos con tecnologías avanzadas de detección de fallos y desconexión automática para la estabilidad de las redes eléctricas.

En la iniciativa participaron destacadas autoridades como José María Carvajal González, Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Extremadura; Rosario Pardo, adjunta al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia; Francisco Javier Morcillo, Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura; Susana Fajardo Bautista, Concejala delegada de Educación, Accesibilidad Universal e Inclusión; Antonio Luis Vélez Saavedra, Subdelegado de Cultura y Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Mérida, y Pedro José Pardo Fernández, Director del Centro Universitario de Mérida.

Vinculada al G-9 de universidades

La Noche Europea de los Investigadores es parte del programa G9-SCIENCE4ALL, financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa: Programa Marco de Investigación e Innovación. Esta iniciativa está vinculada al Grupo 9 de Universidades (G-9), una asociación compuesta por las principales universidades públicas que son las únicas en sus comunidades autónomas, entre las que se incluyen la Universidad de Extremadura y otras ocho universidades de distintas regiones de España. El G-9 promueve la cooperación en investigación, formación y gestión universitaria para maximizar el impacto científico y social de sus instituciones miembros.

La organización en Extremadura corre a cargo del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura y Fundecyt-PCTEx, con la colaboración de Cultura Emprendedora de la Junta de Extremadura, y la financiación adicional de la O4i, la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, bajo el lema 'Una manera de hacer Europa'.

Éxito de la iniciativa

La implicación activa de la Universidad de Extremadura, el Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC), el Ayuntamiento de Mérida y el FabLab Mérida fue fundamental para el éxito de la iniciativa, que busca fortalecer el tejido científico local, promover la innovación y posicionar a Mérida como referente en ciencia, tecnología y patrimonio, claves para el desarrollo socioeconómico de la región.

Este evento, celebrado simultáneamente en más de 460 ciudades de 25 países, cuenta con el respaldo de la Comisión Europea a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA). La Universidad de Extremadura participa desde 2012 en esta gran iniciativa europea que impulsa la divulgación científica y apoya la formación de futuras generaciones de investigadores.