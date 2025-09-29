Estatuto de la Bimilenaria Capitalidad de Mérida: Anónimo versionado por Rafa Angulo

Emérita Augusta, ejerciendo el derecho que le reconoce la Constitución Lusitana, manifiesta su voluntad de constituirse en Capital Independiente de Extremadura, región a la que ha estado subyugada desde tiempos remotos. «Jartá» de siglos.

En esta hora solemne en que Mérida recupera su libertad, rinde también homenaje a todos los hombres y mujeres que la han hecho posible, desde los abuelos Augusto y Publio, Agripina, Proserpina, todos los legionarios de la Equis y la Uve, Chemix Piedrasviejas. Iesus Delgadus Valhondus, el Pelín, el Chinche, Pepe Foutus, Sinval, Boni, Bobby, Garcia Pradus y Quintanillus, Doloribus Aprilis, Ioanitus Valderamus y las internas del Tabarín.

Título Preliminar

Disposiciones Generales.

Artículo 1. Mérida es una peazo Capital. Más, es un Imperio, ya nos vale.

Artículo 2. La Capital de Mérida está compuesta por los territorios actuales, más los que se reclaman por razones históricas y en concepto de repoblación. Son Calamonte, Torremejía, Arroyo de Mérida, El Rugidero, Coto Vera, la parte noble de Guareña, Manchita, las roscas de La Zarza, los territorios río Guadiana abajo hasta la frontera (que está en Talavera).

Artículo 3. Escudo. Estará compuesto por una imagen del Puente Romano sobre el Albarregas, orlada con los escudos del Imperio y el Mérida Industrial y coronada por el Hornito.

Artículo 4. Himno. El Himno del Reino de Mérida a diferencia del vecino país España tiene letra (del Zapa) y música, su estribillo dice así: «Mérida te quiero, te vengo a ver… ascender».

Artículo 5. (Te la hincus).

Artículo 6. Serán ciudadanos de Mérida todos aquellos nacidos en sus territorios sea cual sea su color y en los territorios de ultramar (allende Cantarranas).

Artículo 7. Lengua. La lengua oficial de la Capital es el emeritense, todo súbdito tiene el derecho y el deber de conocer su lengua. Las instituciones promoverán su uso y serán especialmente escrupulosas de que, en dicha lengua, vengan traducidos los billetes de banco, entradas de fútbol y los recibos del Carrefour, Lidl, DIA, Mercadona, Coviran, el Polvillo (panadería, mal pensaos). Los que no dominen la lengua de Mérida podrán aprenderla en la republicana Academia del Baltasar (menos los lunes, que cierra).

Artículo 8. La bandera. Mérida tendrá dos banderas, una, color vino tinto y otra negra que se usarán respectivamente de día y de noche dependiendo de los resultados del Romano.

Título Primero

Artículo 1. Financiación. El Tesoro Capital será sufragado por un impuesto inversamente proporcional a la riqueza de sus súbditos, así como por un canon sobre el jamón de recebo y el papel higiénico y solidariamente por lo que le sobre a Badajoz (como siempre).

Artículo 2. La Asamblea de Mérida es la cámara de representación de todos los de Mérida y estará constituida por un solo escaño, rotatorio por orden alfabético. Tendremos presidente hasta dentro de 60.000 años.

Artículo 5. Alza la pata…

Título Segundo

Artículo 1. Moneda. La moneda del imperio es el Leuro, divisible a su vez en piezas de menor valor. No se dejará a deber en los bares de Mérida.

Artículo 2. La unidad de medida es el cacho.

Artículo 3. El cacho se divide en 10 cachinos. La unidad fraccionaria del cachino es el cachinino, también llamado mijinina. Es decir, son lo mismino. Como unidades superiores al cachino, se adoptará la jartá.

Artículo 4. El rato es la medida de tiempo. Todo ocurre dentro de un rato.

Artículo 5. La Iglesia Católica de Mérida será presidida por un párroco de la bimilenaria, con rango de cardenal (que es más que arzobispo). De manera vitalicia será Cardenal su Eminencia Serenísima don Raphael Navarrensis.

Artículo 6. La comida nacional es la cepa encebollá en sus diversas acepciones, los lupins (chochitos por Pontezuelas), el pestorejus y las tuber al rebujón o miscere, versionadas por Michael Nevadus. La extinta pitarra de Carrasco será declarada bien intangible (y bebible) y el añorado salpicón del Rufino, qué-tiempo-tan-feliz, hecho histórico incuestionable.

Este Estatuto es irrebatible y legítimo, y para que conste lo firmo a punto de caerme por los columbarios.