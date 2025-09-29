Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardón

El Museo de Arte Romano de Mérida recibe uno de los Premios Muy Interesante por preservación del legado histórico

La Fundación Muy Interesante reconoce la excelencia en la investigación científica y la divulgación, y prueba de ello es el museo emeritense

Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano, recibe el premio Muy Interesante. / Fundación Muy Interesante

El Periódico Extremadura

Mérida

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida ha recibido uno de los Premios Muy Interesante por su preservación del legado histórico, en la categoría institucional.

La Fundación Muy Interesante ha entregado los premios con los que reconoce la excelencia en la investigación científica y la divulgación, porque "el saber no es un lujo, es un derecho y un deber que debe compartirse y ponerse al servicio de toda la sociedad", ha indicado la presidenta de la fundación, Marta Ariño.

Sobre el galardón, la directora de museo emeritense, Trinidad Nogales, ha reconocido que el premio llega en un momento "importante" por la remodelación en la que se encuentra inmersa la institución, y ha destacado que "hitos" como éste se alcanzan "gracias al esfuerzo colectivo de todo el equipo que forma parte del museo".

Además del museo, el doctor Alejandro Lucía ha sido el galardonado en la categoría individual, seleccionados por un jurado compuesto por los patronos de la fundación: Marta Ariño, Manuel Pimentel, Santiago Castellanos, José Pardina, José Ramón Alonso, y Carmen Sabalete.

