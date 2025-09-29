El pleno para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana de Mérida se aplaza por dudas sobre los plazos

La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Mérida tendrá que esperar. El pleno extraordinario, que se había convocado para este lunes, se ha aplazado hasta el martes de la semana que viene por dudas sobre los plazos.

PP, Vox y Por Mérida han asegurado que no les había llegado íntegra y totalmente la documentación con tiempo suficiente para revisarla y han solicitado que se suspendiera.

Primero una modificación, y después la versión total

"Nosotros recibimos el viernes una modificación y, después, una versión dos del plan en su totalidad, que tenemos que dar por hecho que es la misma versión que antes, pero en el plazo de dos días para revisarla. Ahí es donde consideramos que no se cumplen, con base en el reglamento, los dos días para ver la totalidad de la documentación mandada", ha defendido el portavoz de los populares en Mérida, Santiago Amaro.

En respuesta, la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha explicado que ya se adelantaron y acordaron, en una Comisión de Seguimiento, todos los cambios y modificaciones que se reflejarían en el documento definitivo, cuya redacción es "complicada" y por la que necesitaban "unos días", que es el mismo que se trabajó en esa comisión.

Proceso "transparente"

Asimismo, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha afirmado que estas modificaciones, según la delegada y el director general de Urbanismo, no son "sustanciales" para la aprobación inicial del plan, al tiempo que ha defendido que "no ha habido un proceso tan transparente como este". Así, se ha dirigido a PP, Vox y Por Mérida, aludiendo a que estos "han registrado un escrito diciendo que no se está respetando la Ley del Procedimiento y como eso no es así, no voy a permitir que quede en el ambiente o en el aire". Finalmente, en medio de la polémica, el alcalde ha decidido suspender el Pleno extraordinario, que se aplaza al martes 7 de octubre.