Mérida programa un amplio menú de actividades para combatir el edadismo y celebrar la madurez

Mérida celebrará el Mes del Mayor en octubre con un amplio programa de actividades lúdicas, deportivas y culturales, como las I Olimpiadas de Mayores, que atenderán a todas las necesidades para promover el disfrute, la diversión y las relaciones sociales a través de la convivencia de los mayores de la ciudad. La concejala de Mayores, Catalina Alarcón, ha resaltado que este evento arrancará mañana jueves con la celebración de la Gala del Día del Mayor en el Centro Cultural Alcazaba, que incluirá la lectura de un manifiesto y espectáculos teatrales y musicales con el fin de combatir el edadismo. El 4 y 5 de octubre se llevarán a cabo visitas nocturnas guiadas en el Teatro y Anfiteatro romanos, en coordinación con el Consorcio.

Más actividades

Además, la edil ha avanzado que el 6 de octubre se celebrará la reunión del Consejo Local de Mayores de la ciudad, para que "tengan voz y los escuchemos" en un mes en el que se le dará "aún más protagonismo". El 7 de octubre, el Centro Cultural La Antigua acogerá la representación de la lectura dramatizada de diferentes textos del autor Juan Copete a cargo de la actriz Ana Trinidad, algo que la delegada de mayores ha definido como "una experiencia única y diversa que entrelaza la tragicomedia con el humor y el amor". Seguidamente, el 9 de octubre en el Pabellón Polideportivo de La Paz se celebrarán las I Olimpiadas de Mayores de Mérida, una actividad novedosa que será "un encuentro lúdico, deportivo y saludable" donde los cuatro centros de mayores de la ciudad acudirán con sus "estandartes" y, además, llevarán sus camisetas representativas.

Comida de convivencia y baile

"Esta actividad estará dividida en cuatro circuitos referentes a diversión, fútbol, baloncesto y atletismo, aunque no se trata de un acto competitivo, sino que será una actividad de diversión y convivencia", ha adelantado Alarcón. Este año se celebrará un 'flashmob' en la plaza de España el 24 de octubre y, además, se convocará el I Concurso de Fotografía del Mes del Mayor, "una actividad transversal y novedosa" que tendrá como requisito presentar fotografías, un máximo de dos por persona, de las diferentes actividades que se incluyen en la programación. También, se celebrará un taller sobre el papel de la mujer en la época romana y una charla informativa sobre "sexualidad en la madurez", así como varios espectáculos musicales y representaciones teatrales, en coordinación con la Red de Teatros. Por último, la delegada ha destacado que, para cerrar este Mes del Mayor, se llevará a cabo el 31 de octubre una fiesta de convivencia con la tradicional comida, que reunirá a más de 900 mayores y que incluirá bailes, diversión y concursos. Alarcón ha puntualizado que todas las actividades son gratuitas y se realizan en coordinación con los centros de mayores emeritenses y la colaboración del Consorcio de la capital regional.