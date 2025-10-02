Su relación con el mundo del textil le viene gracias a su padre
De Mérida al hotel Hilton de Cáceres: la historia de una marca de ropa que cose éxito internacional
Marco Antonio Tovar diseña uniformes con mucha clase para ir a trabajar
Su relación con el mundo del textil le viene gracias a su padre. Hace unos cuantos años que Marco Antonio Tovar decidió convertir su pasión y su forma de entender la moda en una profesión. El emeritense creó su propia marca, Weark–Tovar, en el 2016 y gracias al esfuerzo, el trabajo y la constancia de toda la plantilla, la empresa ha ido creciendo con el paso del tiempo hasta posicionarse como diseñador de uniformes de trabajo en diferentes sectores, así como de vestimentas para el Carnaval de Badajoz, la fiesta de Emerita Lvdica, clubes de pádel o equipos de balonmano… apostando por diseños exclusivos y los mejores materiales. Todas las piezas las realizan con esmero desde la fábrica que tienen en el polígono industrial El Prado y en el taller de una tienda física en la céntrica calle Marquesa de Pinares de la capital extremeña.
Muy contento
Ahora mismo Marco Antonio se encuentra en un momento dulce y feliz, y parece haber dado con la tecla para seguir creciendo, ya que ha sido el encargado de idear y crear los trajes de trabajo de los empleados del nuevo hotel Hilton de Godoy de Cáceres. “Es muy buena oportunidad para acercar el diseño a muchísima gente. Me encuentro muy contento con el trabajo realizado”, ha explicado con ilusión a este periódico. De igual forma, Weark-Tovar fabrica prendas de ropa para una cadena de clínicas dentales, escuela de vuelos de pilotos en Barcelona, entre otras compañías nacionales e internacionales.
Un reto maravilloso
En palabras Tovar y desde su laboratorio o centro de diseños, el responsable de la empresa emeritense ha asegurado que “la confección de la ropa es siempre un reto maravilloso y muy importante para la marca. Además de adaptarse a las necesidades específicas del encargo debe mostrar la imagen con la que queremos que nuestros clientes nos identifiquen”.
