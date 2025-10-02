XMérida afea al Ayuntamiento que haya ocultado un informe de Salud Pública sobre la proliferaciónd de palomas

La formación política local XMérida asegura que el Ayuntamiento emeritense ha ocultado un informe emitido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) en el que se advierte de la proliferación de palomas en la zona de la comunidad de propietarios Nuestra Señora de la Antigua.

Dicho documento, indica el partido, responde a una inspección realizada por Salud Pública en el mes de julio pasado y recomienda "actuaciones urgentes en el marco de las competencias municipales" para reducir los riesgos sanitarios que supone la presencia masiva de estas aves y garantizar la calidad de vida de los vecinos.

Desde XMérida critican que, pese a la relevancia de las recomendaciones del SES, el informe se haya mantenido oculto a la ciudadanía y la oposición por parte del consistorio.

Una paloma y excrementos en una de las ventanas de la comunidad. / A. M.

"Conviviendo con una situación de riesgo"

"Durante semanas, los vecinos han seguido conviviendo con una situación de riesgo sin conocer que las autoridades municipales estaban advertidas oficialmente y que tenían en sus manos recomendaciones claras para actuar", denuncia la formación en una nota de prensa, en la que además asegura que "hasta la fecha" no se han adoptado las medidas recomendadas en el mencionado informe, "lo que prolonga la exposición de los vecinos a un problema de salud pública que podría haberse atajado con mayor celeridad".

Por ello, desde el partido local exigen al Ayuntamiento que dé "explicaciones inmediatas, asuma responsabilidades y adopte de forma urgente las medidas recomendadas por Salud Pública".

Consieran, por último, que el hecho de haber ocultado esta información supone "una grave falta de transparencia y responsabilidad institucional, al anteponer el silencio a la obligación de informar y proteger a los ciudadanos".