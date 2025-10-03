Este es el programa de la Feria Chica de Mérida: exposiciones, música y los tradicionales corros

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha dado a conocer la programación de la tradicional Feria Chica de Mérida 2026 que se celebrará los días 10 y 11 de octubre en distintos enclaves d ella ciudad

Aragoneses ha señalado que, un año más, vuelve la “feria de los gitanos y las gitanas que ya recuperamos en el 2015 y que llega a su décima edición en esta nueva etapa, contando con la colaboración de otras administraciones como la Asamblea de Extremadura o la Diputación de Badajoz”.

Una vez más se plantean una serie de actos “donde queremos reconocer el valor del pueblo gitano y agradecer, por supuesto, su contribución a la cultura, a la historia, a la que tanto han aportado en el mundo, conmemorando, además, los 600 años en el que el pueblo gitano llegó a la Península Ibérica”.

Historia del pueblo gitano

Este mismo fin de semana ya se van a instalar en la Plaza de España unos MUPIS con paneles exteriores sobre la historia del pueblo gitano, a cargo de la Asociación para la Convivencia y el Progreso del Pueblo Gitano y que estarán hasta el 17 de octubre

El viernes 10 será el día que aglutine muchas más actividades, concretamente en la Asamblea de Extremadura, a las 7 de la tarde con la celebración de las segundas jornadas de salud de la Federación de Mujeres de Gitanas Khetane Romnia.

Esta federación trabaja con las asociaciones de mujeres y lo que quiere principalmente es trabajar por ese derecho a la salud integral de las mujeres gitanas en el ámbito rural. “Y el Ayuntamiento, pues como no puede ser de otra manera, va a colaborar” ha señalado la delegada.

"Una mujer referente en el movimiento asociativo"

A las 8 se llevará a cabo una inauguración oficial en la Asamblea de Extremadura con el pregón inaugural a cargo de Manuela Salazar, que es Presidenta de la la Asociación de Romis Calis (Mujeres Gitanas) de Badajoz.

“Manuela es una mujer referente en el movimiento asociativo de Mujeres gitanas, lleva más de casi 30 años en esta asociación, apostando por la cultura, por la educación del Pueblo Gitano y trabaja especialmente con mujeres, es un verdadero ejemplo a seguir y queremos que ella sea la que haga el pregón inaugural de esa Feria Chica”.

Ese mismo día tras la inauguración se van a llevar a cabo la presentación de dos exposiciones en la Asamblea. Una de ellas es “600 años del Pueblo Gitano, una historia compartida” de Fundación Secretariado Gitano, que refleja algunos de los momentos históricos del pueblo gitano, así como los símbolos, valores y aportaciones culturales.

La muestra está compuesta por ilustraciones realizadas por Daniel Belchi y que va a convivir con otra exposición que es el es el la exposición del Museo del Flamenco Pop, que es una exposición itinerante a cargo de la Asociación para la Convivencia y el Progreso del Pueblo Gitano, con la que se pretende recordar y celebrar la innovación de los artistas gitanos.

El 10, una vez que se hayan inaugurado las diferentes exposiciones se celebrarán en la Plaza de España los habituales corros, donde se amenizarán con propuestas de artistas del pueblo gitano, en este caso coloquialmente, como denomina el artista, la Mari de las 3000 junto a Tobalo al piano, el sábado será la actuación musical de la Keli, que amenizará el encuentro de gitanos y gitanas en el en la Plaza de España, que es el espacio de referencia de la Feria Chica.