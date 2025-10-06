Universo de antigüedades
Repasa, en estas fotografías, la gran acogida de la I Feria Internacional de Coleccionismo de Mérida
El evento permitió comprar e intercambiar todo tipo de artículos
Mérida
Este pasado fin de semana, en el IFEME, los amantes y apasionados de las antigüedades se citaron en la capital extremeña. La I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta logró muy buena asistencia de público y en el evento participaron 150 expositores venidos de varios países con muñecas, monedas, sellos y discos, entre otros objetos. A falta de echar cuentas de forma oficial, el evento cerró la actividad con un balance positivo y pensando ya en la próxima edición.
Piezas únicas
Fueron dos jornadas inolvidables y muy emocionantes para los aficionados a este mundo en el que se pudieron encontrar objetos para todos los gustos y muchas piezas únicas con historia, el público pudo comprarlos o intercambiarlos por otros.
Las mejores imágenes
