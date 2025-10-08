Estampas alucinantes
El otoño regala a Mérida atardeceres que parecen pintados a mano
Los mejores rincones para ver las puestas de sol
Mérida seduce por un buen puñado de razones. En esta ocasión vamos a destacar los bellos atardeceres otoñales que envuelven la ciudad en postales. Hay numerosos rincones que son estupendos para poder contemplarlos. El buen tiempo está regalando cielos llenos de colores anaranjados, amarillos, azules... que tiñen los monumentos y paisajes, un privilegio del que pueden disfrutar tanto vecinos como turistas. Este espectáculo visual es muy seguido por mucha gente que va a la caza con sus teléfonos o cámara de fotos e intenta inmortalizar el momento para luego compartirlo en las redes sociales.
Astro rey
Cuando caiga el ocaso, a ser posible que te pille en alguno de estos espacios, donde los atardeceres son mágicos. Por ejemplo, el Templo de Diana, el Puente Romano, el Acueducto de Los Milagros o la charca de Proserpina. Desde El Periódico Extremadura les mostramos un llamativo viaje fotográfico que el astro rey nos ofrece al anochecer en Emerita Augusta:
- Fotogalería | Compañeros y allegados despiden a Fernández Vara
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Sor María Rocío, nueva hermana de las Descalzas de Badajoz: «No lo dejé todo, lo encontré todo en el Señor»
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- En Olivenza no era político, era vecino y amigo
- La octava edición de la ruta ciclista del huevo frito de Badajoz congregará a más de 250 personas
- El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
- La obra de la nueva sede de Fundación CB en Badajoz acumula más de cuatro meses de retraso por una gran roca aparecida