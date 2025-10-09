Convenio de colaboración
Mérida refuerza su alianza con Palestina y donará 100.000 euros a Gaza en ayuda humanitaria
La partida presupuestaria es fruto de un acuerdo político del PSOE con Unidas Por Mérida
El Ayuntamiento de Mérida destinará 100.000 euros para ayuda humanitaria de emergencia y servicios médicos dirigidos a la población a la población de Gaza, con lo que se convierte en el primero de Extremadura en dar este paso. El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna; y la directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) España, Raquel Martí, han firmado este jueves un convenio de colaboración.
53.655 muertos
La partida es fruto de un acuerdo político con Unidas Por Mérida. Según el Ministerio de Salud en Gaza, citado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), entre el 7 de octubre de 2023 y el 21 de mayo de 2025, al menos 53.655 personas han fallecido en Gaza y 121.950 han resultado heridas, ha informado el consistorio.
Respuesta urgente y coordinada
Ante esta situación, el alcalde ha asegurado que la crisis humanitaria en Gaza exige "una respuesta urgente y coordinada" que garantice el acceso a atención médica integral, apoyo psicosocial, nutrición adecuada y protección específica para mujeres y niños, quienes son los grupos más vulnerables. Además de "la restauración y mantenimiento de servicios básicos de salud porque es fundamental para salvar vidas y prevenir un colapso humanitario aún más grave", ha manifestado.
Médicos, matronas y enfermeros
Osuna ha destacado que con esa partida de 100.000 euros se contempla la contratación de personal local clave durante 6,5 meses, incluyendo tres oficiales médicos, tres matronas y tres enfermero/as. El primer edil emeritense ha avanzado que esta ayuda contribuirá al logro de indicadores trimestrales de UNRWA, como la atención de un mínimo de 900.000 consultas médicas, la realización de al menos 30.000 pruebas de malnutrición en menores y la atención de un mínimo de 200.000 consultas trimestrales, destinadas a pacientes con enfermedades no transmisibles y que requieren seguimiento constante.
Reconstrucción
Así como prestar atención perinatal a unas 30.000 mujeres, asegurando los cuidados vitales durante el embarazo. Esta ayuda también permitirá la vacunación trimestral a un mínimo de 25.000 niños menores de cinco años, garantizando que el 48 por ciento de los menores vacunados sean niñas. Por otro lado, Martí ha agradecido al ayuntamiento este apoyo, en un día en el que se ha conocido el acuerdo para el alto al fuego, ya que permitirá contribuir a "la ayuda y reconstrucción de Gaza".
