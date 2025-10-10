Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz
La exconsejera de Cultura socialista, Manuela Holgado, absuelta en el juicio por la gestión del Festival de Mérida
La Fiscalía pedía una pena 5 años de prisión por delitos de prevaricación administrativa y malversación
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en la capital extremeña, ha absuelto a la exconsejera de Cultura socialista durante el Gobierno de Fernández Vara (2010-2011), Manuela Holgado, y del mismo modo a Agustín Sánchez Moruno, secretario general de la consejería en aquella época, Francisco Javier Alonso de la Torre (exdirector general de Promoción Cultural), Pedro Manuel Moreno Salguero (exgerente del Festival de Mérida), María Eulalia Martínez, Antonio Godoy y José María Muñoz (trabajadores de la consejería de Cultura), todos ellos fueron acusados e investigados por delitos de prevaricación administrativa, malversación y estafas en la gestión del Festival de Teatro Clásico de Mérida. La Fiscalía solicitaba una condena de 5 años de prisión para Holgado.
Recurso
"Absolvemos de los delitos por los que venían siendo acusados las citadas personas, con toda clase de pronunciamientos favorables y con declaración de oficio de las costas procesales causadas. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ellas cabe recurso de Casación por infracción de ley o quebrantamiento de forma conforme a lo establecido en el artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 41/2015, al no ser de aplicación la nueva redacción conforme a la Disposición Transitoria Única de dicha ley por la fecha de incoación del presente procedimiento penal, recurso de que habrá de prepararse en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de la resolución", recoge el fallo absolutorio de la sentencia a la que ha tenido acceso El Periódico Extremadura.
