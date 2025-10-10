Tendrá un plazo de ejecución de tres meses
Mérida se prepara para renovar las tuberías de Plantonal de Vera por 700.000 euros y cerrar el grifo de las averías
Licitada la obra para mejorar el saneamiento y abastecimieno en la barriada
El Ayuntamiento de Mérida ha publicado la licitación de las obras para la mejora del abastecimiento de la barriada de Plantonal de Vera por un importe de 700.000 euros, que se destinarán a sustituir los antiguos sistemas que provocaban innumerables averías, roturas y molestias a los vecinos. Se trata de la segunda gran actuación en este sentido, junto a la que actualmente se está llevando a cabo en San Juan y María Auxiliadora, según informa el consistorio de la capital regional.
Fundición dúctil y polietileno
La licitación ya se encuentra en el perfil del contratante del ayuntamiento emeritense y la Plataforma de Contrataciones del Estado y tiene un plazo de ejecución de 3 meses. Se sustituirá la red por tuberías de fundición dúctil y tubería de polietileno de alta densidad, de 90 milímetros de diámetro, en las calles Gustave Doré, Obispo Zenón, San Juan de la Cruz, Rubén Darío, Arzobispo Fernando de Vera, Paul Verlaine, San Antonio de Padua, San Fernando, Pedro de Valdivia, Doctor Fleming, Travesía de San Fernando y La Parra. Por otro lado, se sustituirá la red por tuberías PE de 160 milímetros de diámetro en la avenida del Peral, Rey Eurico, Rubén Darío, Arzobispo Fernando de Vera, San Juan de la Cruz, Doctor Fleming y Pedro de Valdivia.
- Somos un sitio con una carta distinta al resto
- Puente del 12 de octubre en Badajoz: qué comercios abrirán el domingo y el lunes festivo
- El colegio Los Ángeles de Badajoz arranca la semana con seis ATE-Cuidadores más tras atender Educación sus demandas
- El padre del presunto autor del crimen de la funcionaria de Badajoz dice que no participó ni en su muerte ni en el incendio
- Arrancan las obras en el parque Virgen de la Victoria de Badajoz: 'Por fin nos solucionan un gran problema
- Alertan de un timador de pisos de alquiler en Badajoz: acumula una veintena de denuncias
- Una capa de humo cubre la ciudad de Badajoz
- Los bares y restaurantes más antiguos de Badajoz que todavía puedes visitar