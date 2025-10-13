Toñi Monjo vuelve a ducharse sola y a caminar por Mérida unos meses después del ictus

Increíble capacidad de salir a flote e historia. Hace unos meses que a Toñi Monjo le cambió la vida para siempre. Ingresó en el Hospital Casaverde Extremadura (Mérida) el pasado julio, tras sufrir un ictus isquémico. Desde entonces, se ha enfrentado con fuerza y valentía a un proceso de rehabilitación integral en las áreas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Logopedia, logrando avances muy significativos en su autonomía e independencia personal. El accidente cerebrovascular la mantuvo ingresada en la UCI. A continuación, fue derivada al centro especializado en neurorrehabilitación concertado con el SES.

Parece mágico el impacto que tiene un tratamiento rehabilitador y esperanzador sobre una mujer de 47 años. Una vez que le dio el ictus apenas podía andar ni comunicarse, y se alimentaba mediante sonda nasogástrica. Presentaba gran debilidad en el brazo y pierna izquierdos, además de ausencia de control de tronco, lo que le obligaba a desplazarse en silla de ruedas. Su Índice de Barthel se encontraba entre 20-30, reflejando una continua dependencia. En el Hospital Casaverde Extremadura se estableció un plan de neurorrehabilitación integral, personalizado y basado en la evidencia científica, que se apoya en las tecnologías de vanguardia y el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar, según ha informado el Grupo Casaverde.

Terapia Ocupacional

Desde el área de Terapia Ocupacional, los sanitarios se centraron en un enfoque práctico, orientado a las actividades de la vida diaria. Gracias a la robótica Tyromotion (Amadeo, Diego y Pablo), combinada con ejercicios de precisión y motricidad fina, Antonia ha mejorado la movilidad articular, la fuerza y la coordinación de su miembro superior izquierdo. “La evolución de Toñi es excelente. Nos sorprende cada día su fuerza y superación personal. Es muy importante para ella ver su progreso, especialmente en su brazo y pierna izquierdos, que era lo que tenía más afectado por el ictus”, han dicho los profesionales.

Toñi es paciente del Hospital Casaverde Extremadura a raíz de un ictus. / Cedida a El Periódico Extremadura

Tareas básicas con autonomía

“Ya es capaz de abrir pinzas y de moverlos en todas direcciones. Cada día mejora algo nuevo y con una actitud muy positiva, que es fundamental para avanzar en su rehabilitación”, ha explicado su terapeuta ocupacional, Sandra Lozano, que ha destacado que su carácter deportista e independiente le impulsa a motivarse constantemente y a superarse a sí misma. Su mayor logro en las actividades de la vida diaria, que celebró con entusiasmo, ha sido poder volver a ducharse sin ayuda. A día de hoy también es capaz de vestirse, atarse los cordones de los zapatos y realizar tareas básicas con autonomía.

Dejar la silla de ruedas

En los primeros días, Antonia Monjo no podía mantenerse sentada, por lo que el trabajo inicial se centró en el control de tronco, que recuperó en apenas una semana, permitiendo llegar a la bipedestación y a dar los primeros pasos. Solo unos meses después, gracias al uso de tecnología como el robot Lexo, circuitos terapéuticos complejos y sesiones en piscina, Toñi ha logrado dejar la silla de ruedas y caminar con bastón, afrontando cada vez trayectos más largos y enfrentándose a barreras cotidianas. “Intentamos motivarla todo el raro y variar los ejercicios, que no sean aburridos o monótonos. Por eso, salimos fuera del centro y la preparamos para superar cuestas, escaleras...”, ha resaltado Santiago Canónico, su fisio.

Toñi es paciente del Hospital Casaverde Extremadura a raíz de un ictus. / Cedida a El Periódico Extremadura

Recuperar la voz

Otro de los aspectos claves abordados fue el habla, dónde presentaba una incapacidad casi total para ejecutar los movimientos necesarios implicados para la producción de sonidos, afectando gravemente su capacidad comunicativa. Con el tiempo y la intervención específica centrada en la articulación, coordinación orofacial, musculatura facial, proyección vocal y prosodia, consigue avanzar. En cuanto al habla, partía de una incapacidad casi total para articular sonidos. Progresivamente ha alcanzado un nivel de disartria moderada, con mejoras notables en la inteligibilidad, control respiratorio y proyección vocal, recuperando una comunicación oral funcional, un mayor control de soplo, respiración, fonación... El equipo del Hospital Casaverde Extremadura está “orgulloso de que la evolución de Toñi sea tan altamente positiva dentro de todas las áreas terapéuticas” consiguiendo avances en poco tiempo que impactan en su bienestar físico, emocional y social.