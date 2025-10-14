Nuevo pulso entre Osuna y la Junta por el dinero que recibe Mérida como capital

Un nuevo choque institucional entre el Gobierno local emeritense y la Junta de Extremadura ha marcado esta mañana la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida en la sede de Presidencia del Ejecutivo regional. La falta de sintonía se ha hecho más que notar entre ambas administraciones (y todo ello en un contexto de coordialidad y respeto), después de que sus máximos responsables, la presidenta María Guardiola (Parido Popular) y el alcalde Antonio Rodríguez Osuna (Partido Socialista Obrero Español), hayan dejado opiniones dispares. Algo que no parece cambiar a estas alturas de la legislatura. La cita ha contado igualmente con la participación de otros consejeros autonómicos y diferentes concejales del consistorio.

Valoración de la Junta

El encuentro ha durado alrededor de una hora. Tras la cita, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha anunciado que "la empresa pública Urvipexsa lanzará en breve una promoción de 136 viviendas asequibles en la capital extremeña, en tres parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Mérida, que supondrán una inversión de 20 millones de euros". La partida para la ciudad prevista en los presupuestos autonómicos de 2026 asciende a 39,5 millones de euros, cinco menos que la cifra de 2024, el último ejercicio con cuentas aprobadas. Asimismo, Bautista ha considerado que el "nivel de inversión es comparable a otros años" y ha achacado el descenso a las finalización de distintas obras. Por ello, el consejero ha afirmado que los representantes municipales no le han "echado en cara" a la Junta la rebaja presupuestaria.

En este aspecto, ha reiterado el tono, la cordialidad y la lealtad institucional con que el se ha desarrollado el consejo por ambas partes, al margen de lo que cada uno pueda legítimamente pedir o defender. Bautista ha dicho que el Ejecutivo regional "cumple" con Mérida y, en este sentido, ha repasado las obras terminadas o que finalizarán en breves. Ha anunciado que el nuevo edificio de farmacia centralizado y automatizado está casi ejecutado, que supondrá una inversión de más de dos millones y que contará con 600.000 euros en los presupuestos del próximo ejercicio. También ha resaltado la inversión de 15,5 millones en la terminal ferroviaria de Expacio Mérida, que contará con una partida de tres millones el año que viene.

Obras que son una realidad

Entre las obras que ya son una realidad, ha citado la inversión en el centro sociosanitario, 40 viviendas de protección pública y la rehabilitación energética de otras 140. Bautista ha estimado, además, que la colocación de la pasarela sobre estación de ferrocarril de Mérida estará concluida al cierre de 2025. El consejero ha señalado que en 2026 se mantienen los dos millones que invierte la Junta en Mérida por su capitalidad y, entre los nuevos proyectos, ha citado la promoción de 136 viviendas asequibles con cargo al Plan Habita. Bautista, que ha dado las gracias al ayuntamiento por la cesión de las tres parcelas donde se levantarán las viviendas, no ha querido ofrecer datos sobre su ubicación (se conocerá en unos días).

Otras partidas serán para el nuevo Centro de Atención a la Dependencia (Cadex), con 350.000 euros en 2026, que en total costará un millón; 850.000 euros para el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad); medio millón para la redacción del proyecto de la nueva piscina cubierta y 550.000 para obras de rehabilitación en la estación de autobuses. Ha aclarado que la nueva estación de depuración de aguas residuales, que ha supuesto una inversión de cinco millones, estará en funcionamiento en 2026 y que se ha retrasado por "cuestiones técnicas". Bautista, que ha dicho que el Sexpe tendrá cinco millones en 2026 para varios proyectos en la ciudad, ha comentado que la futura sede del Parque Científico y Tecnológico en Mérida supondrá 3,5 millones de inversión. Del mismo modo, ha adelantado que la Junta asumirá la deuda de 1,1 millones de euros en el recibo del agua de viviendas sociales, para que no tenga que arrastrar el problema el nuevo inquilino. La Junta pagará un 10 por ciento de la deuda en 2025 y a partir de ahí asumirá el resto de forma progresiva, ha manifestado el consejero, que ha citado esta iniciativa entre aquellas políticas que son muy importantes.

Opinión de Osuna

Osuna ha lamentado en declaraciones posteriores a la prensa, en el ayuntamiento, que "el presupuesto del Ejecutivo extremeño para la ciudad en 2026, enmarcado en el Estatuto de Capitalidad y cifrado en 39,5 millones de euros, es el más bajo de los últimos cinco años y presenta tanto carencias en materia de inversiones como errores". En este sentido, el regidor ha explicado que dicho presupuesto supone una reducción de 14,2 millones de euros respecto a 2025. Según el documento al que ha hecho referencia, el primer edil emeritense ha asegurado que solo hay 20 millones de euros para inversiones directas en la localidad. El resto corresponden con subvenciones nominativas a distintos organismos y entidades, con el añadido de que 4,1 millones no corresponden con entidades que trabajen en Mérida.

A este respecto el alcalde ha citado las obras del yacimiento del Turuñuelo (Guareña) y subvenciones a Merco Guadiana (Don Benito), todo ello en un documento "trufado de errores". "Es un mal presupuesto para Mérida", ha aseverado Rodríguez Osuna, quien ha apuntado que el Gobierno local solicitó la suspensión de la reunión por dos motivos, uno de ellos, según ha desgranado, radica en que los presupuestos adscritos a esta capitalidad debían cumplir con el artículo 16 Estatuto, que hace referencia a los denominados "sectores concurrentes". Esos sectores deben contemplar inversiones del Ejecutivo regional.

Puente, piscina y Escuela de Idiomas

"No tengo ningún interés en tener ninguna confrontación política con la Junta. Todo lo contrario, el interés que me guía como alcalde y a este Gobierno es estar permanentemente defendiendo los intereses generales de los vecinos", ha añadido. Así, Osuna ha citado la necesidad de que la Ejecutivo autonómico "ayude" a interceder con el Gobierno de España para la construcción de un nuevo puente sobre el río Guadiana, una piscina climatizada y la ampliación de la Escuela de Idiomas. Por último, el regidor ha asegurado que el consistorio emeritense mantiene su total predisposición a colaborar con el Gobierno regional, como ya lo ha hecho en materia de suelo para vivienda pública, servicios sociales y de infraestructuras.