Osuna anuncia la salida del Plan de Ajuste y un presupuesto récord para Mérida en 2026

El Ayuntamiento de Mérida contará con presupuesto récord de cara al próximo año. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, avanzó ayer que el presupuesto municipal de la capital extremeña para 2026 irá a pleno antes de final de año y experimentará un "crecimiento importante". De esta manera, el regidor manifestó que se está trabajando en las cuentas para el próximo ejercicio, de las que "posiblemente en el mes de noviembre se pueda hacer un avance". "Estamos ya rematando varias cuestiones y, evidentemente, como no puede ser de otra manera, seguiremos reflejando los compromisos del programa electoral que queremos que se cumplan. Quiero llegar al final de legislatura con el cumplimiento total del programa electoral y los presupuestos van acorde con eso", puso en valor el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación.

11 millones de euros

Del mismo modo, el alcalde de la capital autonómica informó de que el presupuesto crecerá "bastante más" por la amortización de la deuda y por la subida de los ingresos provenientes del Estado, que "también crecen". En este sentido, Osuna se refirió a los fondos Edil que llegarán a la ciudad. "Son otros 11 millones de euros entre la aportación del ayuntamiento y lo que recibimos de Europa, en el que ya en unos días, por cierto, les adelanto que presentaremos qué programas van a ir incluidos en esos 11 millones de euros", apuntó. Asimismo, y a preguntas de los medios, Osuna explicó que el consistorio ha cursado una gestión con el Ministerio de Hacienda para salir del Plan de Ajuste al cumplir con unos parámetros. "Es una gestión que se ha mandado al ministerio y que es ordinaria, es decir, llega un momento en el que hacen los balances y ya nos lo comunicarán.Pero es previsible que sí, que sea en este año, que sea antes de final de 2026", señaló.

Seguir creciendo

En este sentido, ha recordado que el Plan de Ajuste tenía una duración hasta 2032. "Saldremos ya, y eso va a ser una maravillosa noticia para la ciudad, porque, aparte del crecimiento exponencial que estamos teniendo ahora, con numerosas obras de actuaciones, pues vamos a seguir creciendo", resaltó Osuna, tras la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida.