Osuna insta a la Junta a mediar con el Gobierno para construir el sexto puente en Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, solicita ayuda a la Junta de Extremadura para que interceda ante el Gobierno central y este aporte financiación para la construcción del sexto puente sobre el río Guadiana, una de las promesas electorales del socialista. Así se lo trasladó el pasado martes el primer edil a la presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, durante la reunión del Consejo de Capitalidad, en la que también estuvo presente el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

En este encuentro se trataron las inversiones contempladas por la Junta para acometer en la ciudad en el próximo año, las cuales se cuantificaron en 39,5 millones, cinco menos que los incluidos en los presupuestos autonómicos para 2025, que finalmente no salieron adelante obligando a prorrogar los de 2024. En cualquier caso, en el borrador de las nuevas cuentas, no hay ninguna partida para la construcción de la infraestructura viaria.

La infraestructura

Sobre este asunto, cabe recordar que ya en la reunión que este órgano celebró en noviembre del pasado año, Osuna reclamó a la Junta que en los presupuestos de 2025 se incluyeran cuatro millones de euros para la redacción y dirección del proyecto, si bien, en ningún momento se llegó a contemplar. Bautista aseguró entonces que la intención del Ejecutivo era que este proyecto pudiera ser «evaluado, visto y decidido entre todas las partes», ya que había que ver «cómo acometerlo y en qué plazos». Detalló que esta infraestructura viaria tendría un coste de unos 200 millones, por lo que avanzó que la Administración regional no podría correr a cargo de toda la financiación en solitario.

Casi un año después, esta cuestión ha vuelto a ponerse encima de la mesa. Y es que se trata de una iniciativa que viene de lejos, pues en el año 2010, cuando el socialista Ángel Calle presidía la Alcaldía, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la adjudicación del servicio de redacción del proyecto a la Unión Temporal de Empresas Técnica y Proyectos, S.A. y Exaco y Dopex, S.A., por un importe de 282.900 euros.

En concreto, el sexto puente sobre el río Guadiana a su paso por la capital autonómica, uno de los dos que se contemplan en el Plan General de Ordenación Urbana, uniría la carretera de Alange con las barriadas de las Tres Casas y Plantonal de Vera generando una circunvalación que evitaría a los conductores tener que discurrir por la avenida Reina Sofía, una de las que más tráfico soporta de la ciudad.