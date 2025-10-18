Mérida vive este sábado una jornada histórica con motivo del 125 aniversario de la Hermandad del Calvario, la cofradía más antigua y emblemática de su Semana Santa. La ciudad se viste de penitencia y tradición para conmemorar una fecha que quedará grabada en la memoria colectiva de todos los cofrades con una procesión extraordinaria que recorre las calles de la capital extremeña desde las seis de la tarde.

Serán 24 horas de recuerdos, vivencias y emociones únicas que comenzaron ya en la noche del viernes con el traslado del paso de La Burrita a la Ermita del Calvario, que regaló a los emeritenses estampas como el transitar del paso de Pío Molear por el callejón de La Amargura. La presencia del Nazareno del Calvario en una procesión de estas características es otra imagen inédita: solo se produjo en el año 2000, con motivo del centenario de la hermandad.

Dos palios en el cortejo

La imagen del Señor orando en el huerto con la túnica con la que procesionaba originariamente o la presencia de dos pasos de palio en el cortejo completan el cuadro de emociones: la Virgen de la Amargura con la saya azul recuperada de su ajuar para lucirla en este desfile procesional, y la Virgen de los Dolores sobre los respiradores que cada Lunes Santo luce la Virgen del Rosario.

La Hermandad del Calvario, que hasta 1928 sostuvo prácticamente en solitario la Semana Santa de Mérida, vuelve a llenar las páginas de la historia de la ciudadad con esta celebración que une fe, arte y tradición. Antes del inicio de la procesión, la Hermandad del Calvario y la Cofradía Infantil han rubricado simbólicamente el acuerdo de 1962 por el que el grupo escultórico de La Burrita fue cedido a la Cofradía Infantil, una vinculación que se ha mantenido intacta durante más de seis décadas.

Fotogalería | 125 años de la Hermandad del Calvario: Mérida vuelve al origen de su Semana Santa / Javier Cintas

Siete pasos en la calle

Procesionan todos los pasos de esta hermandad: la Entrada de Jesús en Jerusalén (que este año celebra también el centenario del Cristo) la Oración en el Huerto, la Flagelación, Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santísima Virgen de la Amargura, el Cristo del Calvario Yacente y María Santísima de los Dolores.

El cortejo cuenta con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz, la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida, la Banda Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros, la Banda de Música de Talavera y la Banda de Música de Mérida.

El recorrido procesional pasará por las calles Calvario, Almendralejo, Plaza de la Constitución, Trajano, Félix Valverde Lillo, Plaza de España, Santa María, San Salvador, Morerías, Almendralejo, Callejón de la Amargura y Augusto, entre otras calles, hasta regresar a la ermita del Calvario. El paso de La Burrita regresará posteriormente a la Concatedral de Santa María.