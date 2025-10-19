El Calvario convierte el tercer sábado de octubre en la gran jornada cofrade de Mérida

Como si de un suspiro se tratase todo pasó. Fueron cuatro horas, cuatro maravillosas horas en las que la historia de nuestra Semana Santa pasó ante nuestros ojos. El epicentro del 125 aniversario de la Hermandad del Calvario se convirtió en un ejemplo de saber ser y estar en la calle.

La bonanza climatológica contribuyó a hacer, de esta especie de cuaresma otoñal, una jornada inolvidable. Mucho antes de las 18.00 horas, el entorno de la Ermita del Calvario era un hervidero de cofrades, curiosos y público, mucho público agolpándose a ambos lados de la calle Calvario. En la Ermita, la cita era con la historia, una historia viva con la presencia de varios ex hermanos mayores de la Cofradía del Calvario arropando a su Hermandad en una fecha tan señalada.

Renovación del convenio

Tras el acto de renovación de la firma del convenio de cesión del Grupo Escultórico de la Entrada en Jerusalén por parte de la Hermandad del Calvario a la Cofradía Infantil, comenzó a organizarse la procesión y, con ello, los primeros sones musicales a cargo de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Paz que recibía al paso de la Entrada en Jerusalén, que iba precedido por un centenar de hermanos de la Cofradía Infantil, su estandarte y su Junta de Gobierno, así como del Senatus (más conocido como SPQR) de la Hermandad del Calvario, que abría el tramo.

A partir de ahí, las numerosas insignias de la hermandad centenaria fueron conformando los tramos de cada uno de los pasos que participaron en el magno cortejo. De esta manera, el Libro de Reglas de la hermandad antecedía al paso de la Oración en el Huerto, con el Cristo luciendo su túnica primitiva, a los sones de la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida.

El Nazareno

Tras este paso, el guión del Centenario de la Cofradía, del año 2000, abría el tramo del paso de la Flagelación de Jesús, acompañado musicalmente por la Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros. Paso que sorprendió por su colorido exhorno floral, alejado del friso rojo con el que procesiona cada Martes Santo.

El estandarte del Nazareno abrió el silencioso, de Jesús Nazareno que, sobre su paso dorado, que en su día fue adquirido a la Hermandad sevillana de la Candelaria, marcaba un impás ante la llegada de la Reina de El Barrio, María Santísima de la Amargura. La salida de la Amargura, a los sones de la Banda de música de Talavera, volvió a ser arrollador, como cada Martes Santo convirtiendo la calle Calvario, arteria principal de El Barrio, en júbilo. No es habitual verla bajar por esta calle, a plena luz del día, al igual que al Nazareno por lo que ambos pasos se convirtieron ambos en uno de los momentos únicos de la jornada.

Evocando al Viernes Santo

Tras ella, las Hermandades y Cofradías, en orden de antigüedad, así como las asociaciones religiosas, convirtieron la tarde en el tradicional Viernes Santo emeritense. La Junta de Cofradias, a la que se unió la delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses, iba avanzando ante el Yacente que, en su gran mayoría, fue portado por mujeres.

En silencio, avanzaba el Santísimo Cristo del Calvario, origen de la Cofradía, en su urna de plata de Meneses. Una estampa que lleva repitiéndose en Mérida durante siglos. Y delante del paso, el hermano mayor más antiguo de la Hermandad, don Ángel de las Heras Espino, quién a su vez fuera su capataz, sin perder detalle del avanzar del mismo y, sobre todo, rubricando la historia de la Hermandad, refrendada por sus sucesores que avanzaban ante el paso del Nazareno, así como en la Virgen de los Dolores ¡Toda una lección de historia cofrade!

Gran noche cofrade

Finalmente llegó, oficialmente, la Hermandad del Calvario. El estandarte de la Virgen de los Dolores abría el último tramo, como cada Viernes Santo, anunciando la presencia de quien, por acuerdo plenario, es la Señora de Mérida. Ayer iba en procesión no oficial a nivel municipal, aún así, la Banda de Música de Mérida aportaba sus acordes al caminar de la Virgen de los Dolores.

En definitiva, una gran noche cofrade refrendada por cientos de emeritenses y de visitantes que no quisieron perderse cómo la Hermandad del Calvario, sabe ponerse en la calle con una complicada procesión de siete pasos que escribieron cientos de líneas en la historia de Mérida.