Mérida marcha de rosa contra el cáncer: "Caminamos por la salud y por la vida"

Las calles de Mérida se han teñido este domingo de rosa con motivo de la IV Caminata Vía Rosa, una cita deportiva y solidaria que ha reunido a cientos de personas para visibilizar la lucha contra el cáncer y apoyar la labor que desarrolla la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx). El evento, que ha vuelto a convertirse en una de las actividades más emotivas del calendario social de la capital autonómica, se ha desarrollado en un ambiente de alegría, compromiso y unión.

El objetivo, tal y como recordaron los organizadores, no era solo recorrer un trayecto de algo menos de cuatro kilómetros, sino caminar juntos por la salud y por la vida, sumando esfuerzos frente a la enfermedad. "Será una jornada de encuentro, visibilidad y solidaridad. Caminar por Mérida en esta fecha será también caminar por la salud y por la vida", destacó el delegado de Deportes, Toni Marín, en el acto de presentación del acto el pasado mes de septiembre.

La marcha rosa de Mérida, en imágenes / Javier Cintas

Gran participación

El recorrido ha partido a las 11.00 horas del Circo Romano. Una ruta accesible y familiar, pensada para todas las edades, que ha discurrido por algunas de las principales calles de la ciudad hasta llegar al Parque de las Siete Sillas, donde se ha celebrado una fiesta de convivencia con música, actividades infantiles y la lectura de un manifiesto en apoyo a los pacientes oncológicos y sus familias.

La caminata ha sido organizada por el Ayuntamiento de Mérida en colaboración con la asociación Caminos Romanos, cuyo presidente, José Luis Rodríguez, subrayó el carácter integrador de esta cita: "No se trata solo de caminar, sino de caminar juntos, uniendo fuerzas para sensibilizar sobre el cáncer, apoyar a quienes lo padecen y acompañar a sus familias". Rodríguez destacó también que la iniciativa se ha consolidado como una cita ineludible para los emeritenses, en la que se unen deporte, solidaridad y conciencia social".

El rosa, protagonista

El color rosa fue el gran protagonista de la jornada. Familias, grupos de amigos, asociaciones y clubes deportivos participaron vistiendo camisetas, gorras y pañuelos de ese tono, símbolo de esperanza y lucha frente al cáncer. A lo largo del recorrido, los participantes mostraron pancartas con mensajes de ánimo y recordaron a las personas que han enfrentado o superado la enfermedad.

La presidenta de la AOEx en Mérida, Amalia Franco, agradece emocionada la respuesta de la ciudad: "Gracias a la solidaridad de los ciudadanos, podemos seguir ofreciendo apoyo psicológico, social y sanitario a las personas que luchan contra el cáncer y a sus familias. Cada paso que se dé en esta caminata será un paso a favor de la vida y de la esperanza". Los fondos recaudados a través de las inscripciones permitirán reforzar los programas de atención integral que desarrolla la asociación en toda la región.

En la meta, en el Parque de las Siete Sillas, se vivieron momentos de gran emoción, con abrazos, aplausos y fotografías colectivas en recuerdo de quienes ya no están y en apoyo a quienes continúan su lucha. La música en directo y las actividades programadas convirtieron la jornada en una auténtica fiesta de convivencia y solidaridad que cerró con un mensaje unánime: seguir caminando juntos contra el cáncer.